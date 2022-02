Corona-Protest in Grimmen: Organisatoren sammeln Unterschriften für Forderungen an Schwerin

Grimmen

Friedlich, mit viel Musik, Transparenten und Pfeifkonzerten, zog der bereits zehnte Marsch gegen die geltenden Corona-Regeln am Montagabend vom Kulturhaus der Stadt zum Markt und weiter am Grimmener Bahnhof vorbei zurück zum Ausgangsort.

Knapp 200 Teilnehmer

Knapp 200 Teilnehmer wurden auf dem Marktplatz gezählt, wo für die Teilnehmer bei einem Halt die Möglichkeit bestand, acht formulierte Forderungen, die Mitte März auf den Weg an die Schweriner Landesregierung gebracht werden sollen, zu unterschreiben. Die „Beendigung der Maskenpflicht an den Schulen“ und ein „generelles Testverbot für Schulkinder“ gehören dazu ebenso wie die Forderung nach einem „sofortigen Ende der Spaltung in eine Zwei-Klassen-Gesellschaft“ und nach einer „freien Impfentscheidung für alle Menschen“. Weiterhin geht es in den Forderungen um Privatsphäre, Datenschutz, einen freiwilligen Schutz von Risiko-Gruppen sowie einen Dialog mit der Bevölkerung. Björn Wodzich, einer der Grimmener Versammlungsleiter, hatte zuvor darauf hingewiesen, dass die Forderungen auch noch in der nächsten Woche unterschrieben werden können.

Etwa 170 Unterschriften waren während der Veranstaltung auf dem Transparent zusammengekommen.

Kurz nach 18.30 Uhr startete der Protestmarsch am Kulturhaus. Quelle: Almut Jaekel

Andere Routen geplant

Währendessen hatten die Versammlungsleiter eine Rede der Ärztin Johanna Steffen abgespielt, die bereits auf ähnlichen Veranstaltungen in Greifswald und Wolgast gesprochen hatte.

Ab kommenden Montag planen die Organisatoren für die Protestveranstaltungen allerdings andere Routen ab 18.30 Uhr. Am nächsten Montag soll es beispielsweise durch die gesamte Altstadt gehen, in darauffolgenden Wochen voraussichtlich durch andere Stadtteile Grimmens.

Begleitet wurde der Zug am Montagabend von rund 30 Polizisten.

Von Almut Jaekel