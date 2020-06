Corona-Schutzausrüstung kostet den Landkreis Vorpommern-Rügen drei Millionen Euro 

Grimmen

Drei Millionen Euro gibt der Landkreis Vorpommern-Rügen für Schutzausrüstungen und weitere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie aus. Die Kreistagsmitglieder bestätigten entsprechende Dringlichkeitsentscheidungen des Landrats Stefan Kerth aus dem März und April in Höhe von 1,2 Millionen Euro und genehmigen weitere 1,8 Millionen Euro als außerplanmäßige Auszahlungen mit sechs Stimmenthaltungen bei der jüngsten Kreistagssitzung im Grimmener Kulturhaus.

Bereits im Frühjahr wurden durch den Landkreis, der für den Infektionsschutz verantwortlich ist, verschiedene Schutzmasken, aber auch Kittel und Weiteres als Schutzausrüstung angeschafft. Die Lockerung der Corona-Maßnahmen verlange jedoch auch weiterhin umfangreiche Schutzmaßnahmen, heißt es in der Beschlussbegründung. Deshalb werde mit weiteren 1,8 Millionen Euro geplant.

Teil der Schutzausrüstung soll verkauft werden

Dieses Geld soll jedoch nicht nur aus dem künftigen Haushalt kommen. Der Landkreis hat vor, einen Teil der Schutzkleidung wieder zu verkaufen. Und genau das sieht Kreistagsmitglied Roland Herrmann von der AfD kritisch: „Heißt das, die Schutzausrüstung wird jetzt verkauft, obwohl niemand weiß, wie es mit Corona weitergeht?“, fragt er. Könne das nicht aufgeschoben werden, bis es einen Impfstoff gibt?, regt er an.

„Wir wollen so viel Schutzausrüstung haben, dass wir für einen Monat lang vorbereitet sind, ohne zusätzliche Kontingente zu ordern“, erklärt Landrat Stefan Kerth. „Wir handeln nicht mit diesem Material“, sagt er bestimmt. „Aber diejenigen, die die Schutzausrüstung sowieso hätten kaufen müssen, sollen dafür auch zahlen.“ Diese Entscheidung habe das Land getroffen, der Kreis habe das Material nur „beschafft“, was aber vielen Einrichtungen und Institutionen geholfen habe, ist der Landrat überzeugt. Kerth: „Das Kostenrisiko lag beim Landkreis.“

Abstrichzentren werden reduziert

„Derzeit werden die Abstrichzentren in Ribnitz-Damgarten und Bergen nicht gebraucht. Wir schließen sie deshalb zum 30. Juni“, informiert er. Es bleiben das stationäre Abstrichzentrum in Stralsund, ein mobiles sowie bei Bedarf temporäre Zentren. An den Wochenenden sind die Zentren in Greifswald und Rostock besetzt.

Sonderweg: Viertklässler dürfen im Sommer in den Hort

Zufrieden zeigt sich Stefan Kerth mit dem Sonderweg, den der Landkreis in der Kinderbetreuung geht: Auf Anregung aus dem Jugendamt wurde nach der Kita-Öffnung das Angebot der Acht- statt sonst landesweiten Sechs-Stunden-Betreuung unterbreitet. „75 Prozent der Kita-Kinder sind wieder in den Einrichtungen, elf Prozent der Jungen und Mädchen besuchen die Horte wieder“, informiert der Landrat.

Vorpommern-Rügens Landrat Stefan Kerth Quelle: OZ

Außerdem würden die Einrichtungen in Vorpommern-Rügen den Viertklässlern auch während der jetzt beginnenden Sommerferien die Betreuungsmöglichkeit anbieten, obwohl sie eigentlich keinen Anspruch darauf hätten. Der Landkreis finanziere das ausnahmsweise.

Und obwohl die Träger der Kitas die mit ihnen vereinbarten Leistungen in den zurückliegenden Monaten nicht erbringen könnten, haben sie ihr Geld bekommen, betont Kerth. „Und zwar pauschal das, was sie in dieser Zeit im vorigen Jahr erhalten haben, ohne etwas abzurechnen. Das hat den Vereinen sehr geholfen“, erklärt Kreis-Pressesprecher Olaf Manzke.

Weiter Stabsstrukturen in der Verwaltung

Seit Anfang März werde in der Kreisverwaltung in sogenannten Stabsstrukturen gearbeitet, erklärt Kerth. Damit könne man Personal genau da einsetzen, wo es nötig ist. Es bedeutet, dass eine Runde von verantwortlichen Personen über Vorgehen und Maßnahmen berät, die auch Verbindung zu anderen Institutionen, wie beispielsweise das Gesundheitsamt zu Polizei, Ordnungsämtern, Feuerwehren und Ärzten, hält.

Viele Kanäle nutzen

Ganz wichtig sei dabei die Kommunikation untereinander, aber auch zu den Einwohnern und zunehmend zu den Touristen, betont Kerth. Es gebe nach wie vor einen enorm hohen Informationsbedarf zur Corona-Pandemie – auch wenn es derzeit nur wenige Fälle gebe, berichtet er. Behörden, Institutionen und Einwohner würden sich mehr und mehr an die Verwaltung wenden, weil sich Bund und Land aus dieser Verantwortung zurückziehen würden.

Die Internetseite des Landkreises, Mails mit verschiedenen themenbezogenen Postfächern, die Hotline, die es weiterhin gibt, aber auch der Facebook-Kanal des Kreises mit mehr als 1600 Abonnenten würden dabei stark frequentiert, sagt Kerth.

Schulen, Kitas, Schülerbeförderung, die Arbeit der Ordnungsbehörden, die sich in den nächsten Wochen wahrscheinlich auch zunehmend mit dem Thema Wildcamping befassen müssen – das alles sind Themen, die der Landrat stark von der Corona-Krise beeinflusst sieht.

In die Verwaltung weiter mit Termin

Dabei ist die Verwaltung zurzeit weiterhin nach außen geschlossen. Das bedeutet, nur über konkrete Terminvereinbarungen sind Vor-Ort-Termine in der Kreisverwaltung möglich. „Das läuft so gut und weitestgehend ohne Wartezeiten, dass wir überlegen, weiterhin mit diesen Terminvereinbarungen zu verfahren“, sagt Kerth.

Positiv überrascht zeigte sich Kerth, dass die von ihm befürchtete große Welle im Jobcenter ausfiel. Zwar hätten sich Selbstständige und Kleinunternehmer vermehrt gemeldet, und der in dieser Jahreszeit normale Rückgang der Leistungen blieb aus, aber es gebe auch nur eine leichte Steigerung der Bedarfszahlen.

Von Almut Jaekel