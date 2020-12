Grimmen

Im Landkreis Vorpommern-Rügen sind aktuell (Stand Donnerstag) 185 Menschen mit dem Covid-19-Virus infiziert. 16 von ihnen befinden sich in stationärer Behandlung. Seit dem 3. März 2020 gab es im Landkreis 952 Infizierte. Elf Menschen starben. Doch wie komme ich an einen Corona-Test und von wem erfahre ich das Ergebnis? Die OZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Generell gilt: Die Kassenärztliche Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern (KVMV) empfiehlt, bei einem Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus zuerst den Haus- beziehungsweise Kinderarzt anzurufen. Dieser prüft, ob ein begründeter Verdachtsfall vorliegt und ein Laborabstrich notwendig ist. Niemand sollte sich vorschnell auf den Weg zum Arzt beziehungsweise in ein Testzentrum begeben, um die Gefahr von weiteren Ansteckungen zu senken.

Bei lebensbedrohlichen Beschwerden 112 anrufen

Bei lebensbedrohlichen Beschweren immer 112 anrufen! Bei Beschwerden, die nicht lebensbedrohlich sind, können Betroffene die Telefonnummer 116 117 der Kassenärztlichen Vereinigung anrufen. Wer symptomfrei ist, sollte zu Hause bleiben und am nächsten Werktag den Haus- oder Kinderarzt anrufen.

Wo befindet sich das nächste Corona-Testzentrum für Menschen, die in Grimmen und Umgebung leben?

Generell gilt: Von spontanen Anreisen ist Abstand zu nehmen. Sie brauchen die Überweisung eines Arztes zum Testzentrum. Die nächsten Abstrichzentren befinden sich an den Kliniken in Stralsund und Greifswald.

Informationen zum Abstrichzentrum an der Universitätsklinik Greifswald: Geöffnet ist von Montag bis Freitag von 10 bis 15 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 13 Uhr

Das Abstrichzentrum befindet sich vor dem Haupteingang der Universitätsmedizin, die Zufahrt erfolgt über die Fleischmannstraße. Es gibt die Möglichkeit, mit dem Auto durch den „Drive-through“ zu fahren. Fußgänger können sich in eine separate Schlange einordnen, es steht ihnen dann ein überdachter Bereich zur Verfügung. Bitte tragen Sie dort Mund-Nasen-Schutz und halten Sie den üblichen Abstand von mindestens 1,50 Meter ein.

Erfahrungsgemäß ist die Wartezeit am Montagvormittag am Längsten; sollten Sie diesen Zeitraum vermeiden können, ist dies für alle Beteiligten hilfreich. An der Einfahrt zum Abstrichbereich finden Sie die Telefonnummer, unter der Sie sich vor Einfahrt bitte melden. In dem Gespräch werden wichtige Fragen vorab geklärt, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

In Stralsund befindet sich ein Testzentrum am Krankenhaus West in der Großen Parower Straße 47–53. Von 9 bis 14 Uhr ist das Abstrichzentrum an Wochentagen geöffnet. An den Feiertagen gelten besondere Zeiten: 24. Dezember: 13 bis 16 Uhr, 25. Dezember: geschlossen, 26. Dezember: 9 bis 13 Uhr, 27. Dezember: geschlossen, 28., 29., 30. Dezember: 8 bis 19 Uhr, 31. Dezember: geschlossen, 1. Januar: geschlossen, 2. Januar: 9 bis 13 Uhr

Wenn Sie schwere grippeähnliche Symptome aufweisen und eine stationäre Krankenhausbehandlung benötigen, setzen Sie sich bitte vor Betreten der Stralsunder Helios-Klinik mit der Krankenhaushygiene/Notaufnahme in Verbindung, damit von Beginn an eine Ausbreitung von Infektionen und damit eine Gefährdung von anderen Patienten und des Personal verhindert werden kann. Sie erreichen die Helios-Hotline unter der Telefonnummer 0800 / 8 123 456. Dort werden geschulte Mitarbeiter über die Behandlungsbedürftigkeit entscheiden und das weitere Prozedere mit Ihnen abstimmen.

Welche Unterlagen benötige ich am Abstrichzentrum?

Eine Überweisung vom Hausarzt, den Ausweis und die Krankenversicherungskarte.

Wie erfahre ich das Ergebnis meines Tests?

Das Überweisungsformular (wird von Hausärzten/Gesundheitsamt/Durchgangsarzt an das Abstrichzentrum per Fax geschickt). Die Befundübermittlung erfolgt über das Labor an die Überweisenden (Hausarzt/Gesundheitsamt). Zudem können alle Patienten in Greifswald das Abstrichergebnis online abfragen. Dazu erhalten Sie nach dem Abstrich individuelle Zugangsdaten und eine Erläuterung. Mit einem Ergebnis ist in der Regel nach 24 Stunden zu rechnen, wobei es je nach Anzahl der Proben zu längeren Bearbeitungszeiten kommen kann.

Kann ich auch ohne Symptome einen Test machen lassen? Und wie teuer ist dieser?

Ja, direkt bei den Laboren, Anfragen sind möglich bei Centogene und IMD Greifswald. Ohne Überweisung müssen die anfallenden Kosten selbst gezahlt werden. Die Laborkapazitäten sind derzeit jedoch an der Grenze, weshalb auf einen Test eher verzichtetet werden sollte. Die Kosten für einen Abstrich und die Laboruntersuchung können zusammen zwischen 60 und 160 Euro betragen.

Bekomme ich einen Test in der Apotheke?

Nein. Die Abgabe der Tests ist laut dem Medizinproduktegesetz nur an geschultes medizinisches Fachpersonal und nicht an Privatpersonen erlaubt.

Von Carolin Riemer