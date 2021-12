Die Corona-Lage in den Griff zu bekommen, ist für Mitarbeiter und Bundeswehr-Soldaten im Gesundheitsamt Vorpommern-Rügen ein täglicher Kampf. Eine Kontaktverfolgung ist bei 200 Fällen am Tag schon lange nicht mehr möglich. Dazu kommen Spezialfälle: Was zum Beispiel passiert mit einem Obdachlosen, der sich infiziert hat?