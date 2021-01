Stralsund

Sie wurde bundesweit bisher etwa 25 Millionen mal heruntergeladen und ist offenbar doch ein zahnloser Tiger: Die Corona-Warn-App der Bundesregierung entfaltet zumindest in Vorpommern-Rügen kaum Wirkung. „Die Verwaltung des Landkreises sieht die App für sinnvoll an, um als ergänzende Schutzmaßnahme im Rahmen der Corona-Pandemie zu wirken“, heißt es zwar in einer Antwort des Landrats Stefan Kerth ( SPD) auf eine Anfrage der Kreistagsfraktion Bürger für Stralsund/ FDP. Die App müsste jedoch „deutlich flächendeckender“ genutzt werden.

Die kostenlose Software misst per Bluetooth-Technik den Abstand und die Begegnungsdauer von Menschen, die die App installiert haben. Wer sich mit dem Virus infiziert hat, kann auf freiwilliger Basis die Information über den positiven Test in die App eintragen. Jeder, der in den vergangenen Tagen mit dieser infizierten Person in Kontakt stand, wird daraufhin über die App gewarnt. Zudem schätzt die Software ein, wie hoch das Risiko einer Übertragung ist. Dies hängt davon ab, wie lange und wie nah die Personen miteinander in Kontakt waren. Sollte es sich um eine Begegnung mit hohem Risiko handeln, empfiehlt die App, sich in Quarantäne zu begeben. Außerdem sollte das Gesundheitsamt informiert werden.

Nutzen „nicht darstellbar“

Die gesammelten Daten können den Gesundheitsämtern bei der Nachverfolgung von Kontakten helfen. Allerdings sei dies laut Kerth aber bisher nur „in sehr wenigen Einzelfällen“ so gewesen. Die App spiele nur eine „minimale Rolle“, teilt Landkreissprecherin Stefanie Skock mit. „Wie viele Personen sich insgesamt bei uns nach einer Warnmeldung der Corona-App gemeldet haben, ist nicht statistisch erfasst.“

Der Nutzen sei laut Kerth eher, dass sich Bürger aufgrund einer Warnung durch die App konsequenter an Hygiene- und Abstandsregeln halten, sich isolieren sowie weitere Schutzmaßnahmen treffen. Dieser Nutzen sei allein aus Kontaktaufnahmen zum Gesundheitsamt, die sich auf die App zurückführen lassen, jedoch „nicht darstellbar“, so der Landrat. „Wenn durch die App jedoch Infektionen verhindert beziehungsweise eingedämmt werden, besteht selbstredend auch ein Nutzen für das Gesundheitsamt.“

36 von 100 Personen haben die App installiert

Einer von der Staatskanzlei Baden-Württemberg in Auftrag gegebenen bundesweiten Umfrage aus dem Dezember zufolge nutzen viele Menschen die App nicht, weil sie sie für untauglich und nutzlos im Kampf gegen die Pandemie halten. 33 Prozent der Nichtnutzer gaben dies als Grund an. 19 Prozent nannten die Sorge um den Datenschutz oder ein Überwachungsgefühl als Grund des Verzichts. In der Umfrage gaben nur 36 Prozent der etwas mehr als 1000 Befragten an, die App überhaupt installiert und aktiviert zu haben. Sechs Prozent teilten mit, kein Smartphone zu besitzen.

Über die Corona-Warn-App sind nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums bis Mitte Januar 200 000 positive Corona-Testergebnisse weitergegeben worden. Das müsse man multiplizieren mit den Kontakten und wie viele Leute gewarnt worden seien, erläuterte ein Ministeriumssprecher. „Das ist schon eine erkleckliche Zahl.“ Der Sprecher nannte die Warn-App einen Erfolg.

„Die App ist leider kein Erfolg“

Gerd Scharmberg, Vorsitzender der Fraktion BfS/ FDP, die die eingangs erwähnte Anfrage ans Landratsamt stellte, sieht das anders: „Die App ist leider kein Erfolg. Auch das Verhältnis zwischen finanziellem Aufwand und Nutzen müsste man sicher einmal hinterfragen. Die Hoffnung war sicher bei der Einführung der App vorhanden. Aber wie so oft im Leben holt einen irgendwann die Wirklichkeit ein.“

Es sei nicht zufriedenstellend, dass die App-Daten nur in wenigen Einzelfällen bei der Nachverfolgung helfen. „Es ist aber unter Umständen auch dem Vorschusslorbeer der Bundesregierung geschuldet, dass die Warn-App als das Allheilmittel bei der Nachverfolgung gepriesen wurde.“ Scharmberg selbst hat sie übrigens nicht installiert.

Von Kai Lachmann