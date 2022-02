Corona-Warnstufe Rot: Verschärfte Regeln im Landkreis Vorpommern-Rügen

Landkreis

Im Landkreis Vorpommern-Rügen werden die Corona-Regeln wieder strenger. Das heißt: Zum Beginn der Winterferien bleiben Freizeiteinrichtungen geschlossen. Auf der Stufenkarte wird im Landkreis auf der Corona-Stufenkarte rot angezeigt. Weil das im Kreis mehrere Tage in Folge der Fall war, gelten hier strengere Corona-Regeln ab Sonnabend.

Dementsprechend müssen zum Beginn der Winterferien etwa Indoor-Spielplätze wieder geschlossen bleiben. Außerdem ist in Schwimm- und Spaßbädern der Betrieb nur noch in Ausnahmefällen erlaubt – etwa für Gäste von zugehörigen Hotels oder für Schwimmkurse. Geschlossene Gesellschaften in Gaststätten und gewerblich organisierte private Zusammenkünfte sind auch dann untersagt, wenn nur geimpfte oder genesene Menschen teilnehmen.

„Hin und Her nicht mehr nachvollziehbar“

In Vorpommern-Rügen waren die Corona-Regeln kürzlich gelockert worden, nachdem der Kreis aus der höchsten Corona-Warnstufe gefallen waren.

Das Hin und Her von Öffnen und Schließen sei für die meisten nicht mehr nachvollziehbar, sagt Landrat Stefan Kerth (SPD). „Bitter ist, dass jetzt Freizeiteinrichtungen betroffen sind, auf die sich manche Ferienkinder gefreut haben. So wie im Handel konkrete Öffnungsschritte in Aussicht gestellt werden, sollte das auch für Freizeitangebote in Angriff genommen werden. Ich hoffe, dass eine solche Änderung sogar noch während der Winterferien wirksam wird“, sagt er.

Diese Bereiche sind geschlossen

Innen- und Außenbereiche von Freizeitparks, Zirkusse, Innenbereiche von Zoos, Tier- und Vogelparks sowie botanischen Gärten (in den Außenbereichen gilt 2G), Innenbereiche tourismusaffiner Dienstleistungen (in den Außenbereichen gilt 2G-Plus), Indoor-Spielplätze, Indoorfreizeitaktivitäten, Schwimm- und Spaßbäder, Vereinssport ab 18 (mit Ausnahme von geschlossenen Gruppen mit maximal 15 Personen innen und 25 Personen außen). Zuschauer dürfen an Sportveranstaltungen nicht mehr teilnehmen.

Auch geschlossen sind Tanzschulen (mit Ausnahme von vereinsbasierten Angeboten mit maximal 15 Personen innen und 25 Personen außen), Diskotheken und Clubs, geschlossene Gesellschaften in Gaststätten und gewerblich organisierte private Zusammenkünfte, Veranstaltungen mit Publikumsverkehr und Tanzveranstaltungen. Untersagt werden zudem Spielhallen, Spielbanken und sexuelle Dienstleistungen.

Von Mathias Otto