Corona fesselt dem Rakower Verein „Dau wat“ die Hände

Kein Erntedankfest mit großem, buntem Umzug in Rakow: Corona fesselt den Mitgliedern des Rakower Vereins „Dau wat“ in diesem Jahr die Hände – nicht nur für das Erntefest, das für den 19. September geplant war. In diesem Jahr wird es keine vom Rakower Verein organisierten öffentlichen Veranstaltungen mehr geben, wie Vereinsvorsitzende Kornelia Hauth mitteilt. Nicht nur für die Menschen der Region ein herber Verlust, auch für den Verein ist dies schmerzlich.

Finanzieller Mehraufwand ist nicht zu wuppen

Seit Anfang der 2000er Jahre engagieren sich Frauen und Männer aus Rakow und den Nachbardörfern für ein aktives Dorfleben. Ihr Anliegen: Die Menschen aus dem Haus zu locken, für Geselligkeit und Gemeinschaftsgefühl sorgen. Und vor allem mit dem seit mehr als 25 Jahren stattfindenden Erntefest in dem Ort der Gemeinde Süderholz gelingt das dem kleinen Verein alljährlich. Es ist eines der größten Feste seiner Art in der Region.

Auf der Kippe hat die Durchführung des Erntefestes in Rakow schon mehrfach in den zurückliegenden Jahren gestanden. Im vergangenen Jahr beispielsweise, als die Ortsdurchfahrt umfangreich saniert worden ist. „Aber in diesem Jahr müssen wir es wirklich ausfallen lassen“, bedauert Kornelia Hauth. Die aktuellen Corona-Restriktionen würden es einfach nicht zulassen. „Finanziell bekommen wir das nicht gewuppt“, sagt die Vorsitzende.

„Wir wollen auf Nummer sicher gehen.“

Anwesenheitslisten und Abstandsregelungen: Zu groß wäre der Aufwand, der betrieben werden müsste. „Wir müssten einen Zaun um das Festgelände aufstellen und am Einlass jemanden postieren, der darauf achtet, dass sich die Besucher eintragen“, macht Kornelia Hauth deutlich. Das Ausschankverbot von Getränken sei ein weiterer Grund, warum sich die Mitglieder schweren Herzens entschlossen, das Fest, zu dem jährlich hunderte Menschen strömen, ausfallen zu lassen. „Mit dem Ausschank verdienen wir sonst wenigstens noch ein wenig Geld“, erklärt sie.

Auf Lockerungen, die eventuell in den kommenden Wochen erfolgen könnten, haben die Mitglieder nicht setzen wollen. Schließlich braucht es Vorlaufzeit, ein solch großes Fest zu organisieren. „Sicher haben wir über eine abgespeckte Variante nachgedacht. Aber das wäre nicht das Erntefest, das wir sonst feiern“, sagt Kornelia Hauth. Die Vorsitzende hat zu den Bestimmungen auch ihre ganz persönliche Meinung. „Gerade die aktuellen Fälle im Raum Hagenow zeigen, dass Vorsicht geboten ist, was den Virus betrifft. Wenn jeder Rücksicht nehmen und Verantwortung zeigen würde, würde es nicht zu solchen Infektionsherden kommen“, sagt sie. Und das seien auch zusätzliche Gründe, warum die Ernte in diesem Jahr in der Gemeinde Süderholz eben nicht mit einem großen Fest gefeiert wird. „Wir wollen einfach auf Nummer sicher gehen“, betont sie.

Familienfeiern wieder möglich

Kornelia Hauth, Vorsitzende des Vereins „Dau wat“: „Im kommenden Jahr starten wir neu durch.“ Quelle: Anja Krüger

Und deshalb lassen die Mitglieder eben auch die kleineren Veranstaltungen ausfallen. „Corona hat vieles kaputt gemacht“, sagt Kornelia Hauth. „Wir sind froh, als Verein noch bestehen zu können. Und wir werden Corona überstehen“, fügt sie hinzu. Dass Familienfeiern im Vereinshaus „Zum Torfstecher“ in Rakow wieder stattfinden dürfen, stimme sie optimistisch. Allerdings verlangt das den Vereinsmitgliedern auch besondere Maßnahmen ab. „Vor und nach jeder Feier muss alles desinfiziert werden“, nennt sie ein Beispiel. Und Thresenbetrieb, also der Ausschank von offenen Getränken, gebe es nicht. Und natürlich würden die Kollegen mit Mundschutz arbeiten.

„Alles notwendige Übel. Aber schließlich wollen nichts riskieren“, sagt sie. Schließlich hoffe sie, dass sich die Lage im kommenden Jahr entspannt hat. Kornelia Hauth: „Dann fangen wir bei Null an und starten wieder neu durch.“ Auch in Bezug auf das Erntedankfest, das dann wieder stattfinden soll. „Dann holen wir das Diesjährige nach – vielleicht organisieren wir dann einen richtigen Kracher“, sagt sie abschließend.

