Rostock

Ganz Deutschland redet über die Corona-Inzidenz: Sie ist entscheidend dafür, wie stark das öffentliche Leben der Bewohner in den einzelnen Regionen eingeschränkt wird. Ab einer 7-Tages-Inzidenz (Ansteckungen je 100 000 Einwohner in 7 Tagen) von 50 gilt ein Gebiet laut Empfehlung des Robert-Koch-Instituts ( RKI) als Corona-Risikogebiet – mit weitreichenden Folgen.

Seit Kurzem gibt es eine weitere Warnstufe: Ab einer Inzidenz von 35 müssen Landkreise und Städte zusätzliche Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ergreifen.

Immer mehr Landkreise und Städte in Deutschland überschreiten aktuell die kritischen Marken von 35 und 50, auch in Mecklenburg-Vorpommern werden aktuell so viele Neuansteckungen gemeldet wie noch nie. Wie ist der aktuelle Stand in den einzelnen Regionen des Landes? Das sehen Sie hier auf unserer interaktiven Karte.

Hinweis: Die Karte zeigt die Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus).

Was die Warnstufen der Corona-Ampel in MV bedeuten, haben wir für Sie auch in einem gesonderten Artikel anschaulich zusammengefasst.

Von OZ