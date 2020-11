Corona in Stralsund: Diese Schulen sind derzeit betroffen

Stralsund

Die Bildungseinrichtungen in Vorpommern-Rügen werden zunehmend zu Corona-Hotspots. Aus zwölf Schulen und Kindertagesstätten im Landkreis meldete das Gesundheitsamt des Kreises am Mittwoch Infektionsfälle mit dem neuartigen Coronavirus. In der Hansestadt Stralsund sind davon allein vier Schulen sowie die Hochschule Stralsund (HOST) betroffen.

Hochschule testet eigenes Tracking-System

Die HOST hat laut Gesundheitsamt einen gemeldeten Coronafall. Danach ist eine Studentin infiziert. 27 Kommilitonen, darunter 20 aus dem Landkreis sowie zwei Lehrkräfte mussten sich als Kontaktpersonen in Quarantäne begeben. Die Testung der Betroffenen erfolgte am Dienstag, ein Ergebnis gab das Gesundheitsamt am Mittwoch noch nicht bekannt. Die Hochschule befindet sich derzeit im erweiterten Notbetrieb. Der Präsenzunterricht wurde bis auf wenige Ausnahmen eingestellt und auf digitale Formate umgestellt. „Wir sind dabei ein hochschuleigenes Trackingsystem aufzubauen, dass gegenwärtig getestet wird und ab 16. November laufen soll“, sagt Jane Brückner von der Hochschulkommunikation.

Anzeige

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Ziel ist es, die bislang auf Papier erfassten Daten von Studenten und Mitarbeitern, etwa bei der Anmeldung in der Mensa oder zur Teilnahme an Vorlesungen zu digitalisieren. Damit wird es möglich, das Gesundheitsamt bei der Nachverfolgung von Kontaktpersonen schneller und gezielter zu unterstützen und damit auch Hochschulangehörige besser zu schützen. „Die Verarbeitung der Daten erfolgt Datenschutzkonform, versichert die Hochschulsprecherin.

Schülerin an der IGS Grünthal infiziert

Ein sogenannter Indexfall wird auch von der Integrierten Gesamtschule Grünthal gemeldet. Hier hat sich eine Schülerin der 8. Klasse mit dem Virus angesteckt. In der Folge wurden 42 Schüler und sieben Lehrer als Kontaktpersonen ausfindig gemacht. Für diese hat das Gesundheitsamt keine Testungen veranlasst, da alle offenbar symptomfrei sind. Die Quarantäne gilt hier bis zum 6. November.

Das Schulzentrum am Sund steht noch mit fünf positiv getesteten Schülern und einer Lehrerin in der Statistik des Gesundheitsamtes. 117 Schüler, zwei Lehrer und drei Integrationshelfer waren als Kontaktpersonen identifiziert worden. Schulleiterin Regina Landt ist dennoch optimistisch. „Bislang sind keine weiteren Fälle hinzugekommen. Die Quarantäne für die Betroffenen endet in dieser Woche, sodass wir ab Montag wieder den Normalzustand erreichen.“

Quarantäne an Diesterweg-Schule noch bis 9. November

Auf der Homepage der Adolph-Diesterweg-Schule werden Eltern und Schüler mit einem Laufband begrüßt Tenor: „Ein auftretender Fall an unserer Schule heißt nicht, dass alle Kinder betroffen sind.“ Tatsächlich meldet das Gesundheitsamt dem Infektionsfall für eine Schülerin, mit der Folge, dass 27 Mitschüler aus einer 8. Klasse sowie zehn Lehrer als Kontakte festgestellt worden sind. Die entsprechenden Testungen im Gesundheitsamt fielen negativ aus. Die ausgesprochene Quarantäne endet am 9. November.

Sonderstundenplan an der Marie-Curie-Schule

An der Marie-Curie-Schule war der sogenannte Indexfall einer Schülerin zugeordnet worden. Die Zahlen der festgestellten Kontaktpersonen betrafen 32 Mitschüler der 8. Klasse sowie fünf Lehrer. Eine Testung sei laut Gesundheitsamt erfolgt, Auf der Schulhompage hieß es, dass seit Mittwoch nach einem Sonderstundenplan unterrichtet wird.

Mobiles Abstrichteam war in Grimmen im Einsatz

Im Landkreis meldetet das Gesundheitsamt unter anderem für die Grimmener Robert-Koch-Schule einen Schüler, der sich mit dem Virus angesteckt hatte. Dieser hatte offenbar einen Kontakt zu einem weiteren Ansteckungsfall aus dem Landkreis. 21 Mitschüler aus der 6. Klasse und drei Lehrer wurden daraufhin als weitere Kontaktpersonen festgestellt. An der Schule kam zur Testung ein temporäres Abstrichteam zum Einsatz. Bis auf einen Befund, der noch aussteht, fielen alle anderen Testes negativ aus.

Weitere Fälle wurden vom Sonderpädagogischen Schulzentrum Bergen auf Rügen sowie der Regionalen Schule „Am Grünen Berg“ der Inselhauptstadt gemeldet, ebenso an der CJD-Schule Sellin und der Regionalen Schule Sassnitz.

Auch Rügener Kita bleibt vom Ausbruch nicht verschont

In Sassnitz traf es zudem noch die Kita „Kunterbunt“. Hier wurde fand am vergangenen Wochenende eine Erzieherin als Indexfall Eingang in die Statistik, die zuvor Kontakt zu elf Krippenkindern, sechs Erzieherinnen und dem Hausmeister hatte. Die Tests liefen über eine Sassnitzer Hausarztpraxis. Danach stand fest, dass neben der Erzieherin noch ein Kind einen positiven Befund aufwies. laut Gesundheitsamt ist die Quarantäne der Erzieherin inzwischen beendet. Das geplante Quarantäneende der negativ getesteten Kitakinder wurde auf den 5 November festgelegt.

In Barth wurde das Virus am Mittwoch an der Norbert Grundschule bei einer Lehrerin bekannt. 37 Schüler und Lehrer wurden als Kontaktpersonen unter Quarantäne gestellt. Die Absprachen zu Testungen laufen.

Von Jörg Mattern