Corona in Vorland: So geht der Fleischbetrieb mit der Gefahr um

Vorland

Zwei Mitarbeiter sind in dieser Woche in der Blömer-Fleisch gmbH in Vorland positiv auf Corona getestet worden. Sie sind in häuslicher Quarantäne, es gehe ihnen bisher gut“, informiert Christian Blömer, gemeinsam mit seinem Bruder Guido Geschäftsführer des Unternehmens.

„Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Vorpommern-Rügen hat die häusliche Quarantäne angeordnet und ermittelt Kontaktpersonen“, informiert Pressesprecher Olaf Manzke.

Anzeige

Nach Urlaub getestet

Beide Mitarbeiter seien zuvor in Urlaub gewesen. „Grundsätzlich testen wir alle unsere Mitarbeiter, die länger als sieben Tage nicht im Betrieb waren, in Eigenregie“, informiert Blömer über diese Vorsichtsmaßnahme. So sei es auch in diesen Fällen gewesen und am Dienstag waren zwei der Tests positiv ausgefallen. Bereits vor Monaten habe es bereits ebenfalls zwei Corona-Fälle im Betrieb gegeben.

Am Freitagmorgen verfolgte das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Vorpommern-Rügen 262 Kontaktpersonen. 66 Menschen waren zu diesem Zeitpunkt aktuell infiziert, davon 30 in Nordvorpommern. Drei Infizierte sind in stationärer Behandlung.

Fieber messen am Werkstor

Egal ob Mitarbeiter, Lieferant, Geschäftspartner oder Besucher – am Werkstor in Vorland wird zuerst bei jedem Fieber gemessen. Betriebsfremde erklären schriftlich unter anderem, dass sie keinen Kontakt zu Corona-Infizierten hatten und geben ihre persönlichen Daten an. Mundschutz und Händedesinfektion gehören zur Routine.

Betrieb läuft normal weiter

„Unser Betrieb läuft jedoch weiter normal“, bestätigen Christian Blömer, sein Bruder Guido und Florian Baumann, in der Firma verantwortlich für das administrative Management. Alle drei beraten gerade, aktuelle Maßnahmen im Unternehmen – nicht nur mit Blick auf Corona.

Polnische Pendler bekommen Hilfe

„Unsere Leute arbeiten hart, das war auch während des Lockdowns so, um die Versorgung mit hochwertigen Lebensmitteln sicherzustellen“, sagt Christian Blömer. Das soll auch so bleiben. Sorge macht der Betriebsleitung jedoch die Fachkräftesituation. Ein Teil der Mitarbeiter sind Polen, die regelmäßig pendeln. Alle diese Mitarbeiter haben dafür Wohnraum in der Region zwischen Grimmen und Franzburg gefunden. Beim Lockdown im Frühjahr waren sie für sechs bis acht Wochen hier, um weiterzuarbeiten und die Lebensmittelproduktion aufrechtzuerhalten. „Das hat sehr gut geklappt und wir sind ihnen dafür sehr dankbar“, sagt Blömer.

Jetzt hat das Robert-Koch-Institut Polen ab Sonnabend als Risikogebiet eingestuft. Rückkehrer müssen für 14 Tage in Quarantäne, können die Zeit aber durch einen Corona-Test verkürzen. Für polnische Berufspendler, die in Deutschland arbeiten, soll es jedoch wieder, ähnlich wie im Frühjahr, eine Pauschale der Landesregierung in Höhe von 65 Euro pro Tag als Zuschuss für Übernachtung und Verpflegung geben. Damit soll ihnen nahegelegt werden, an den Wochenenden im Land zu bleiben.

Enger Kontakt zur Landesregierung

„Das Problem trifft ja nicht nur uns, sondern beispielsweise auch Wäschereibetriebe, die Gastronomie, in denen ausländische Mitarbeiter gebraucht werden“, sagt Christian Blömer. Grundsätzlich würden alle Unternehmen gegen Corona kämpfen, um das Tagesgeschäft am Laufen zu halten. Dabei stünden sie natürlich immer im engen Kontakt zur Landesregierung. Christian Blömer lobt: „Alle Maßnahmen, die bisher ergriffen worden, haben auch gegriffen“. Darüber hinaus würden die Mitarbeiter natürlich auch die gute medizinische Versorgung hier in Deutschland schätzen.

Die Firma Blömer Fleisch GmbH ist ein inhabergeführter Schlacht- und Zerlegebetrieb. In Vorland in der Gemeinde Splietsdorf bei Grimmen produziert das Unternehmen seit 1994 als Familienbetrieb.

Von Almut Jaekel