Grimmen

Das Wochenende im Grimmener Hexenkessel stand ganz im Zeichen von großen Boliden, glänzendem Chrom und bester Countrymusik. Das sorgte dafür, dass auf dem Country- und Trucker-Festival nicht nur die Kinderaugen, sondern auch meistens die der Eltern staunend leuchteten. Über 160 Trucks standen aufgereiht um die Stockcar-Rennbahn und glänzten um die Wette. Die aufwendigen Lackierungen und Folierungen gingen dabei von einfachen Mustern bis zu übergroßen Abbildern von Superhelden oder Filmszenen. Das alles lockte zahlreiche Besucher auf das Gelände. „Wir waren an allen Tagen gut besucht. Wir sind zufrieden“, konstatiert Organisator Winfried Wiener. Bei seiner dritten Veranstaltung in Mecklenburg-Vorpommern spielte ihm dabei auch erstmals das Wetter in die Karten und sorgte für einen regen Besucherstrom.

Emotionale Eröffnung

Die Erleichterung, dass er das Festival trotz aller Auflagen trotzdem durchführen konnte, war Wiener bereits bei der Eröffnung am Freitagabend anzusehen. Grimmens Bürgermeister Benno Rüster freute sich, die Trucker- und Countrymusik-Fans erstmals in Grimmen begrüßen zu können: „Dieser Ort lebt von der Kameradschaft unter Motorsportlern und dazu gehört ihr auch. Wir sind froh, dass ihr da seid.“ Dabei schob er aber gleich eine Bitte an alle Besucher hinterher: „Haltet euch an die Regeln und dann hoffen wir einfach, dass wir sagen können: Kommt doch bitte nächstes Jahr wieder.“

Feuerwerk, Lasershow und Countrymusik

Direkt nach der Eröffnung begann der Amerikaner Johnny Falstaff, die Aufmerksamkeit von den Trucks auf das Festzelt zu lenken, im Anschluss setzte sein Landsmann Doug Adkins noch einen obendrauf. Schon am ersten Abend waren etwa 150 Leute zu den Konzerten ins Zelt gekommen. Zwischendurch meldeten sich aber immer wieder die Boliden auf dem Ausstellungsgelände lautstark zurück. Jeder Neuankömmling wurde mit einem donnernden Hupkonzert begrüßt, mit ihrer Lichtershow zeigten die Trucker, dass ihr Arbeitsgerät auch im Dunkeln etwas her macht.

Line Dance ideal in Corona-Zeiten

Das musikalische Highlight gaben am Sonnabendabend die Bands Truck Stop und Larry Schuba & Western Union zum Besten. Auch wenn es keine Tanzfläche gab, konnten die Fans dabei die meist obligatorischen Cowboystiefel schwingen. Hier zeigte sich der für Countrymusik klassische Line Dance als ideal in Zeiten von Abstandsregeln. „Wenn man sich direkt ins Gesicht guckt, hat einer etwas falsch gemacht. Man kann dabei also wirklich gut Abstand halten“, scherzte ein Tänzer, der sich selber Möhre nennt. Er war extra aus Berlin nach Grimmen gereist und hatte auch schon tagsüber bei den Line-Dance-Kursen seinen Spaß. „Die Trucks gucke ich mir auch total gerne an, aber fahren kann ich so was Großes nicht“, erklärt er lachend weiter.

Abstände wurden eingehalten

Eine der großen Sorgen im Vorfeld des Festivals galt bei den Organisatoren nicht nur der Anzahl der Gäste, sondern auch, wie diese die Regeln einhalten würden. Doch die Besucher kamen der Bitte von Bürgermeister Rüster nach und hielten die Abstände groß. Wer das einmal aus den Augen verlor, wurde von „Corona-Ordnern“ kurz und freundlich darauf hingewiesen. Immer wieder zeigten auch das Gesundheitsamt und die Polizei Präsenz, um die Einhaltung aller Auflagen im Blick zu behalten.

Zusage für kommendes Jahr

Die Verantwortlichen, die Trucker und die Besucher waren zufrieden mit der Veranstaltung und so steht einer Wiederholung im kommenden Jahr nichts im Weg. Organisator Wiener, der das Gelände an der Stockcar-Rennbahn schon im Vorfeld als ideal bezeichnete, freute sich, dass Bürgermeister Rüster schon jetzt einer Wiederholung im kommenden Jahr positiv gegenübersteht. So sollen zum nächsten Country- und Trucker-Festival im Hexenkessel noch mehr Trucks kommen und die Veranstaltung sich fest im Kalender etablieren.

Von Niklas Kunkel