Country-und Truckerfestival in Grimmen: USA Feeling im  Hexenkessel begeistert Besucher und Teilnehmer

Dröhnende Motoren, eine Hupe nach der anderen, Rangierpiepen und dazwischen Countrymusik – es wurde wieder laut am Wochenende in Grimmens Hexenkessel. Ein Lkw folgt dem nächsten auf der südlichen Randstraße und kündigt seine Ankunft unüberhörbar an. „Das geht schon den ganzen Tag so. Über 250 Aussteller haben sich angemeldet und ich habe schon Anrufe bekommen, ob sich vor Ort noch registriert werden kann“, erklärt Winfried Wiener, Veranstalter.

Auch zum diesjährigen Country- und Truckerfestival zieht es Hobby- und Berufskraftfahrer, Showtrucks, Motorfreaks und jede Menge Linedancer in die Trebelstadt. Und wie an den Kennzeichen sichtbar ist, kommen die Festivalfans aus ganz Deutschland und sogar aus den Nachbarländern. Dem Hobby zuliebe.

In der Reihe mit vielen roten Lkws einer Speditionsfirma fällt ein Truck besonders auf. Die ungewöhnliche Lackfarbe und die lange Haube heben sich von den anderen Frontlenkern ab. „Die werden schon lange nicht mehr so gebaut. Das ist nicht mehr wirtschaftlich“, erzählt Jens-Dieter Dreier, Eigentümer. Denn umso größer und länger die Schnauze desto mehr Ladevolumen würde hinten fehlen. Dadurch fiel die Knautschzone weg und der Motor liegt seitdem unter der Fahrerkabine. „Das sind ca. fünf Europaletten, die dann an Fracht fehlen würden. Einfach erklärt aus ökonomischer Sicht“, so Dreier weiter.

„Das ist mein Spielzeugauto“

Der Konstruktionsmechaniker sitzt selbst nicht auf dem Bock. Der Truck, die Ausstellungen und Festivals, die der 56-Jährige regelmäßig besucht, sind sein Hobby. „Das ist mein Spielzeugauto. Andere haben einen Wohnwagen, um damit was zu erleben. Ich hab meinen Scania“, betont Dreier. Doch die Begeisterung für die Straßenhünen kommt nicht von weit her. „Mein Vater war Berufskraftfahrer und als kleiner Junge bin ich immer gern mitgefahren. Oft ging es nach Dänemark“, so der Truckliebhaber. Dort hat der Pinneberger auch einen Scania gesehen, den er selbst dann auch besitzen wollte.

Jens-Dieter Dreier (56) ist schon seit 30 Jahren mit seinem "Hau-Bär" zum reinen Vergnügen unterwegs. Quelle: Christin Assmann

Seit 30 Jahren sitzt er nun schon in seinem 1974er „Hau-Bär“. Sieben Jahre hat der Aufbau des Brummis gedauert. „Der war komplett nackig und musste ganz neu aufgebaut werden. Die Rohre hatte ich selbst auf der Drehbank und das alles mit dem eigenen Taschengeld und richtig guten Freunden“, betont der Hobbyfahrer. Und das Ergebnis seiner Arbeit wurde schon mit diversen Preisen und Pokalen gekrönt. Der Begriff „Oldschool“ zieht sich in seinem Truck von der Kordelgardine bis zum Ventilator, der ehemaligen Klimaanlage zum weißen Lenkrad – der Blickfang für alle Kenner. Denn das ist ohne Weiteres nicht mehr zu besorgen.

Dirk Trautmann hat sich seinen Kindheitstraum erfüllt

Als besonderes Highlight wurden die amerikanischen Showtrucks vom Veranstalter angepriesen. Nicht ohne Grund, denn die Lkws fallen auf und sind durch eine DMAX-Sendung auch bundesweit bekannt. Der „Stars and Stripes“ Truck mit amerikanischer Flagge war der Erste in der Sammlung des Eigentümers. Vor allem die neueste Errungenschaft, dessen Karosserie und Kühlerfigur dem einen oder anderen sicher nicht nur aus der Sendung, sondern einem Film, vertraut sind.

Für das "Highway-Feeling" im Hexenkessel sorgen die Ami-Trucks von Dirk Trautmann (53). Quelle: Christin Assmann

„Sie kennen doch sicher „Over the Top“, sagt Besitzer Dirk Trautmann und ergänzt: „Dieser Truck wurde komplett neuaufgebaut und restauriert, von innen und außen. Für mich hat der jetzt den richtigen Aha-Effekt.“ Sein Interesse an amerikanischen Trucks begründet Trautmann: „Das technische Interieur ist nicht mit dem zu vergleichen, was man im europäischen Raum kennt. Damit habe ich mir einen Kindheitstraum erfüllt“, betont Trautmann.

Trucker mit flotter Sohle – Country gehört ebenso zum Festival wie die Trucks

Die Ami Trucks hat sich auch Thomas Schneider mit Bewunderung angeschaut. Mit Neugierde guckt sich der Lkw-Fahrer auf dem Gelände um. „Aus Neugierde, was die anderen so für Sachen haben, um Ideen zu sammeln, was man auch selbst haben wollen würde“, so Schneider und betont „Es sind die Details, die den Unterschied machen und darauf achte ich. Ob Lackierung, Typ, Ausstattung oder Tuning – irgendwas flasht dich immer“. Der Beruf begeisterte den 31-Jährigen schon früh, und auch die Möglichkeiten, während der Arbeit viel von der Welt sehen zu können.

Doch der Brandenburger ist auch hier, um das Tanzbein zu schwingen. Denn zum Linedance nimmt Schneider auch weite Entfernungen in Kauf.

Ralph Bauer (53) ist seit 2002 nicht mehr von den Tanzflächen der Linedance-Events wegzukriegen. Quelle: Raik Mielke

So geht es auch Ralph Bauer aus Buckow (Märkische Schweiz). Klackende Hacken und ein gelegentliches Yee-Haw tönen zwischen den Instrumenten der Livemusik aus dem Festzelt. „Das Tolle am Linedance ist, dass jede Altersgruppe mitmachen kann. Die Choreografie ist schnell im Fuß und macht einfach Spaß“, weiß Bauer. Zusammen mit seiner Frau Bine reist der 53-Jährige zu jedem Festival, um seinem Hobby zu frönen. „Man trifft immer Leute, die man schon lange kennt. Das schweißt zusammen, egal was man im Alltag macht. Wir sind eine große Familie“, erklärt der Linedancer begeistert. Und aus diesem Grund hat es wohl viele Besucher zum Festival in die Trebelstadt gezogen.

Von Christin Assmann