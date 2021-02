Greifswald

Im Keller sitzen musste Britta D. in ihrer Zeit in einem Kinderheim in der Greifswalder Umgebung häufiger Mal – als Strafe für irgendwas. „Aber das hat mich gar nicht gestört!“, versichert sie heute, als 58-jährige Frau, und ihre Augen funkeln unternehmungslustig. „Ich fand das spannend im Keller, habe alles durchsucht und nach unterirdischen Gängen geforscht.“

Forscherin sein, oder Archäologin, oder Biologin – das waren ihre Träume.

Träume, die zu einer anderen Zeit an einem anderen Ort vielleicht hätten Wirklichkeit werden können. Nicht aber dort, wo sie Kindheit und Jugend verbrachte: in Kinderheimen der DDR der 1960er bis 1980er Jahre. Träume, die ihr dennoch halfen, diese Zeit zu überstehen.

Galgenhumor und die Suche nach Geborgenheit

Die kleine, kompakte Frau, die heute im Beratungszimmer von Andreas Vojtech im Caritas-Regionalzentrum Greifswald sitzt, wirkt lebhaft, aufgeschlossen. Wenn die Greifswalderin über ihre Kinderzeit spricht, dann klingt oft eine gewisse Portion Galgenhumor mit. Etwa wenn sie von ihrem Ohr erzählt, das verletzt war, weil eine Erzieherin so sehr daran zog. „Es steht seitdem ab, aber heute ist das gut, da passt mein Hörgerät dahinter“, erklärt sie. Ein Entschluss, sich nicht unterkriegen zu lassen. Aber auch die andere, die traurige Seite ist herauszuhören: ihr Immer-wieder-Verletztwerden, die Verzweiflung eines nach Geborgenheit suchenden Kindes.

Es waren große und kleine Wunden, die ihr zugefügt wurden, am Körper wie an der Seele. Misshandlungen, die erst viele Jahre später – aber nun eben doch – anerkannt, beachtet und tatsächlich mit einer Geldsumme von 9000 Euro vom deutschen Staat ‚entschädigt‘ wurden, auch wenn dieser Begriff nur so klingt, als sei dies möglich.

Endlich frei über alles reden

Andreas Vojtech ist Opferberater bei der Caritas und hat ihr dabei geholfen, den entsprechenden Antrag bei der Stiftung „Anerkennung und Hilfe“ zu stellen: aus einem Entschädigungsfonds für Menschen, die als Kinder oder Jugendliche in einer stationären Einrichtung der Behindertenhilfe oder der Psychiatrie Leid erfahren haben und noch heute darunter leiden. „Ich unterstütze bei der Aufarbeitung der persönlichen Geschichte und des Erlebten, bei der Suche nach Akten und Meldeadressen und bereite alles vor“, so Vojtech.

Über einen Zeitungsartikel hatte Britta D. von dem Hilfsangebot der Caritas gehört, und sich dann getraut. Und endlich konnte sie über alles reden, sagt sie. Anders als beispielsweise mit dem Lebenspartner. Offener. „Das war eine Erleichterung.“

„So einen Ort möchten wir bieten“, sagt Vojtech. Denn viele Betroffene seien bei der Bewältigung ihrer Vergangenheit nicht begleitet worden, hatten keine Gelegenheit, im geschützten Rahmen über ihre Verletzungen zu sprechen, und trügen ihr Leid vielleicht seit Jahrzehnten mit sich herum. Und neben der Hilfe bei der Beantragung des Geldes bekämen die Betroffenen hier auch die oft wohltuende Gewissheit, nicht allein zu sein mit ihren schrecklichen Erfahrungen.

Die Mutter überfordert, der Vater trank viel

Britta D. wurde 1961 in Greifswald geboren. Als viertes Kind einer überforderten Mutter, und eines Vaters, der viel geraucht und getrunken hat, und zu wenig Geld nach Hause brachte. Nach der Scheidung wurden den Eltern die vernachlässigten Kinder offenbar weggenommen und auf Kinderheime verteilt. Britta D., noch ein Baby, hörte später gerüchteweise, sie sei mit Gardinenstoff gewickelt und Maden seien bereits in ihrer Windel gewesen. Wie so vieles liegt im Verborgenen, was wirklich war.

Auch die verschiedenen Heime kann sie nicht mehr genau benennen, mindestens vier hat sie wohl durchlaufen. „Wenn Kinder geschiedener Eltern ins Heim kamen, blieb die Meldeadresse oft bei den Eltern“, sagt Vojtech. Ein Umstand, der bei der Antragstellung Probleme bereitet: Denn Nachweise über den tatsächlichen Aufenthalt im jeweiligen Heim sind nötig. „Über Frau D. gab es im Kreisarchiv keine Akte.“ „Als wenn ich nicht existiert hätte“, sagt Britta D. In einem späteren Heim allerdings sei sie geführt worden. Um alles das herauszufinden, sei es eben gut, einen Helfer zu haben, der sich mit den behördlichen Wegen gut auskennt.

Dass Britta D. in ein Behindertenheim kam, geht auf einen frühkindlichen Schlaganfall zurück – was allerdings erst 30 Jahre später bei einer ärztlichen Untersuchung herauskam. Unbehandelt führte der Anfall damals dazu, dass bestimmte Muskelgruppen verkümmerten; ein Arm und ein Bein verdrehten sich nach innen, die Greiffunktion einer Hand ging verloren, selbst das Sprechen verlangsamte sich. Ein Bein musste sie nachziehen. Sie fiel oft hin. Gesprochen hat er kaum, der kleine, schwächliche ‚Hänfling‘, wie sie genannt wurde. „Alle dachten, ich bocke, wenn ich nicht so schnell mitkam oder hinfiel!“, erzählt sie. „Mach’ doch kein Theater“, hieß es dann.

Von anderen Kindern im „Prügelkreis“ traktiert

„Kinder können sehr gemein sein“, fasst Britta D. zusammen. Wenn sie an die Szenen denkt, in denen sie sich in die Mitte eines sogenannten „Prügelkreises“ stellen musste und von den anderen traktiert wurde, weil sie ein „Krüppelgehege“ sei – das sind die Momente, in denen sie noch immer ein unkontrollierbares Zittern bekommt. „Dabei habe ich nie verstanden, was das Wort überhaupt bedeuten sollte: Krüppelgehege.“

Einmal hatte sie ihre Arme ausbreiten müssen, ihre Zimmergenossen steckten ihr einen Besenstiel von Ärmel zu Ärmel wie bei einer Kreuzigung, machten sie so am Treppengeländer fest. In dieser Position, schlafend, fanden sie nachts erst Erzieher. Und die Erwachsenen? „Die zogen sich zurück und wollten ihre Ruhe“, so ihr Empfinden von damals. Eine wirkliche Vertrauensperson hatte ich nicht, sagt sie. Wenn sie „petzte“, kam die Nachfrage, was sie denn vorher gemacht habe, andere hätten es anders erzählt. So suchte sie den Weg zu den Erziehern oft nicht und zog sich zurück.

Es gab aber auch „Nette“. Eine Erzieherin hat für die Kinder vorm Schlafengehen die lustigen tschechischen Marionettenfiguren Hurvínek und Spejbl nachgeahmt. „Wir haben so gelacht.“ Eine ging mit ihnen Pilze suchen im Wald und Flaschen für den Altstoffhandel. Viel raus kam sie sonst nicht: das Kinderheim-Gehöft im Ort war eher separiert, die Kinder aus dem Dorf sollten sich nicht unter die Heimkinder mischen. „Das wollten die Eltern nicht.“

Das Schwimmen selbst beigebracht

Manchmal gehörte sie zu denen, die im Garten mitarbeiten durften oder im Keller Keimlinge von den Kartoffeln brechen, faule Möhren, Äpfel aussortieren. „Das war begehrt, weil man abends dafür ein offizielles Lob bekam.“

Gut lernen konnte sie, und ehrgeizig war sie. Das Schwimmen hat sie sich auf einer der Ferienfahrten, deren Orte sie noch genau benennen kann – „Friedrichsbrunn, Teupitz, Bienwalde“ – selbst beigebracht, trotz des widerspenstigen Arms. „Ich bin durch den ganzen See geschwommen und habe eine Menge Ärger gekriegt“, erzählt sie stolz. „Aber das war es mir wert!“

Überhaupt wuchs ihr Selbstbewusstsein, als sich herausstellte, dass auch ihr Bruder in diesem Heim lebte. Er konnte sie besser beschützen als sie sich selbst: „Obwohl mein rechter Arm sehr stark geworden war“, sagt sie. Ihre Rechte war gefürchtet, weiter werfen als die Jungen konnte sie – was sie oft zu ihrer Verteidigung genutzt hat. „Ich war mitunter auch gemein“, gibt sie zu und erzählt von einem Mädchen, dem sie ein ganzes Haarbüschel ausgerissen hatte in ihrer Wut.

So viel Dresche, dass der Rücken blutete

Und es gab gemeine Erzieherinnen. Die, die ihr zwangsweise die verhasste Speckschwarte in den Mund steckte. Britta D. macht vor, wie die garstige Frau ihr damals den Hals massierte, bis die Schwarte verschluckt war. Später brach sie alles aus, sagt sie.

Und die, die für ihren Ausklopfer gefürchtet war. Britta D. erzählt, sie hätte damit soviel Dresche bekommen, dass ihr Rücken blutete – weil sie einem Jungen mit Essverbot eine Stulle gebracht hatte. „Ich weiß, dass man Kinder nicht mit Essen straft“, hatte sie eingeklagt. „Ich bin hier die Erzieherin“, hatte die geantwortet und sie gemaßregelt. Dieses eine Mal, erinnert sich Britta D., bekam sie Recht. Sie zeigte dem Heimleiter ihren Rücken, er glaubte ihr und die Erzieherin musste gehen. „Da haben alle gestaunt, dass ich das geschafft hatte!“

Nach der 6. Klasse kam sie in ein Greifswalder Heim. Die Sonderschule, in der sie aufgrund ihrer Behinderung lernte, schloss sie mit Auszeichnung ab. „Ich hätte auch die normale Schule geschafft“, meint sie. Gern hätte sie weitergelernt, vielleicht studiert? „Ich wurde nicht gefragt.“

Viel zu schwere Arbeit in der Wäscherei

Sie kam in die Wäscherei und machte für 70 Mark Monatslohn – von denen 50 ans Heim gingen – eine für ihre Behinderung unpassende und viel zu schwere Arbeit. Aber mit ihrer starken Rechten entwickelte sie ihre eigenen Techniken, um die Norm zu halten. Sie arbeitete 16 Jahre ehrgeizig, bis in der Wendezeit die Behinderten entlassen wurden. Fünf Jahre lang suchte sie vergebens nach einem Job, sagt sie. Mit 40 wurde sie berentet. „Und jetzt habe ich ja meinen Garten.“

Die 9000 Euro, die ihr aus dem Fonds gezahlt wurden, behält Britta D. für Notfälle, erzählt sie. Nach der Antragstellung hatte eine Mitarbeiterin der Stiftung ein weiteres Gespräch mit Britta D. geführt, eine Glaubhaftigkeitsprüfung. Aber wie kann man ermessen, was wirklich geschah? Wie ordnet eine kindliche Psyche solche Geschehnisse ein, ist den Erinnerungen überhaupt zu trauen? „Wichtig sind die individuellen Leiderfahrungen“, sagt Andreas Vojtech. „Und das empfindet jeder anders. Es geht um die Anerkennung dieses Leids, und es gibt ja gar keinen Zweifel daran, dass dies alles für Britta D. schlimm war.“

Es geht nicht um Beweise, nicht wieder ums Sich-verteidigen. Das hat sie im Leben genug getan. Auch nicht um die Bestrafung von Tätern. „Es geht auch darum, Menschen zuzuhören, die bisher nicht viel gesprochen haben. Darum, dass der Staat ihr Leid, ihr Dulden, ihre Arbeit anerkennt und sieht, was den Betroffenen an Unrecht geschehen ist.“ Und auch Geld kann solch eine Anerkennung ausdrücken.

Noch einmal zu diesem Kinderheim zu fahren, das wäre für Britta D. so ein Schlusspunkt. Das Gehöft noch einmal zu sehen. Noch hat sie sich nicht getraut. „Ich würde auch mitkommen“, sagt Andreas Vojtech.

