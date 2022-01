Abtshagen

Der Kindergarten „Kinderland“ kann einen neuen Betreiber bekommen. Das geht aus dem Urteil des Verwaltungsgerichtes Greifswald hervor. Denn im Rechtsstreit des DRK-Kreisverbandes Nordvorpommern gegen die Gemeinde Wittenhagen entschied Richterin Lindner zugunsten der Gemeinde. Die Klage des jetzigen Betreibers, der DRK NVP, wurde abgewiesen.

In der Gerichtsverhandlung am 7. Dezember 2021, die aufgrund der Kündigung des Betreibervertrages für die Kita in Abtshagen in die Wege geleitet wurde, wiesen Tendenzen der Richterin auf das jetzige Urteil hin. Nun wurde deutlich in der Entscheidung formuliert: „Die Kündigung des in Rede stehenden Vertrages zum 31.12.2018 ist rechtmäßig und wirksam erfolgt.“

Der Bürgermeister der Gemeinde Wittenhagen, Frederic Beeskow, reagiert darauf: „Ich bin jetzt nicht so eingestellt: Hurra, wir haben den Prozess gewonnen. Es verlieren immer beide Seiten – nach der Zeit, die vergangen ist, den Unsicherheiten und der Missstimmung, die dadurch entstanden sind. Jetzt geht es darum, nach vorne zu schauen und das zu beenden“. Sowohl Hans-Henry Hiller, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes, als auch Frederic Beeskow hatten den Rechtsstreit von ihren Vorgängern übernommen.

Die Kindertagesstätte „Kinderland“ in Abtshagen soll weiterhin bestehen bleiben, nur unter der Führung eines neuen Trägers. Quelle: Anja Krüger

„Das, was im Urteil steht, ist das, was wir seit Jahren schon vorgetragen haben. Es hätte mich überrascht, wenn das Urteil anders ausgefallen wäre“, sagt Beeskow und fügt hinzu: „Ich sehe mit Wohlwollen, dass sich auch das DRK in den letzten Jahren entwickelt hat. Nichtsdestotrotz haben wir das einmal juristisch durchgefochten und es ist jetzt klar, dass wir als Gemeinde den Rechtsstreit gewonnen haben. Es ist schade, dass es so lange gedauert hat. Jetzt ist das Urteil da und es liest sich mehr als eindeutig.“

DRK pocht auf Beschluss der Gemeindevertretung, Gericht lehnt ab

Doch ganz so eindeutig nimmt der Kläger das Urteil nicht auf. „Wir konnten uns noch nicht im Gremium über das Urteil austauschen. Anfang Februar wird es eine Zusammenkunft mit dem Anwalt geben“, erklärt Hans-Henry Hiller und ergänzt: „Der Beschluss der Gemeindevertretung, auf den wir gepocht haben, soll nicht formell durchgeführt worden sein. Das wurde vom Gericht so betrachtet, das ist die Ansicht der Vorsitzenden. Wir müssen nun erst einmal sehen, wie wir vorgehen und das Urteil genauer im Detail betrachten“. Aus diesem Grund könne derzeit keine endgültige Aussage darüber getroffen werden, wie es jetzt weitergehen soll.

Der angesprochene Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.11.2012 garantierte dem DRK als Träger des Kindergartens ein Nutzungsrecht bis 2032. Doch der Beschluss sei nicht korrekt von dem damaligen Bürgermeister vollzogen worden und wurde nur einen Monat später aufgehoben. Im Urteilsspruch wurde der Beschluss folgendermaßen ausgelegt: „Soweit der Kläger meint, der Kündigung stehe der Beschluss der Gemeindevertretung entgegen, führt dies nicht zum Erfolg der Klage. Eine Umsetzung des Beschlusses, etwa durch einen Vertragsschluss mit dem Kläger, erfolgte nicht.“

Bürgermeister hofft auf ein endgültiges Ende des Rechtsstreits

Der Bürgermeister hofft nun, sich mit dem DRK zusammensetzen zu können und zu klären: „Wie beenden wir das jetzt vernünftig, in einem angemessenen Zeitraum, so dass beide Parteien planen können“, sagt Beeskow. Der dafür geeignete Zeitpunkt sei der 30. Juni 2022, um einen geordneten Übergang für alle Beteiligten ermöglichen zu können.

Was für Eltern und Kinder wichtig zu wissen sei, ist: „Die Kita wird immer weiterbestehen. Wir freuen uns über den Nachwuchs in der Gemeinde. Die Kinder sollen weiterhin hier betreut werden“, betont der Bürgermeister und fügt hinzu: „Die Erzieher sollen die Möglichkeit bekommen, selbst zu wählen, ob sie dem bisherigen Träger folgen oder in der Kita für einen neuen Betreiber zu mindestens denselben Konditionen arbeiten wollen.“

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es bleibt abzuwarten, ob der Rechtsstreit tatsächlich mit dem Urteilsspruch beendet wird. Bis zu vier Wochen nach Urteilsverkündigung könnte Berufung eingelegt werden.

Von Christin Assmann