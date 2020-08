DRK in Grimmen nimmt wieder Kleiderspenden an

Grimmen

Wochenlang sind sie aus dem Grimmener Stadtbild verschwunden gewesen, die Kleidercontainer des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK). Der Grund: Das Lager ist aufgrund der Corona-Pandemie voll gewesen. Nun hat sich die Lage normalisiert. Wie Ehrenamtskoordinatorin Katja Mann informiert, werden wieder Spenden angenommen. „Und deshalb werden auch die Kleidercontainer wieder aufgestellt“, berichtet sie.

Hier finden Sie die Kleidercontainer

Vier dieser rot-weißen übergroßen Spendenboxen stehen in Grimmen – zwei in der Bergstraße, direkt bei der Außenstelle des DRK-Kreisverbandes Nordvorpommern, einer an der Ecke Heinrich-Heine-Straße/ Orenburger-Straße und einer in der S.-N.-Borstschew-Straße nahe der Hausnummer 20. Und auch in der Kleiderkammer des DRK in der Bergstraße können wieder Kleiderspenden abgegeben werden.

Spenden helfen Sozialschwachen aus der Region

Mehr noch: Nicht nur gut erhaltene Kleidung in allen Größen und für jegliches Geschlecht kann abgegeben werden, auch Schuhe, Heimtextilien, Taschen und Spielzeug beispielsweise werden angenommen. Jedoch gilt zu beachten: „Bitte die Sachen nicht lose in die Container werfen, sondern in Säcken“, bittet Katja Mann. „Und wirklich auch nur, was in Ordnung ist“, fügt sie hinzu. Denn mit den Spenden soll sozialschwachen Menschen aus der Region geholfen werden.

In der Kleiderkammer können diese Kleidungsstücke oder Anderes für einen Euro pro Teil erwerben. Geöffnet hat die Grimmener DRK-Kleiderkammer immer montags und dienstags von 9 bis 13 Uhr.

Von Anja Krüger