Da ist viel Musik drin: Damit lockt die Region am Wochenende

Grimmen

Am Wochenende ist viel Musik drin. Zum Konzert der Meisterklasse für Viola lädt die SOS-Dorfgemeinschaft Hohenwieden am 21. Februar um 19.30 Uhr ein. Die Meisterklasse für Viola wird von Prof. Erich Wolfgang Krüger künstlerisch geleitet.

Schüler, Studenten und Orchestermusiker arbeiten aktuell intensiv in Stralsund an der Perfektionierung des vorbereiteten Programms, das vom Barock über Klassik und Romantik bis zur klassischen Moderne alle Standardwerke der Viola-Literatur enthält. Ludmilla Kogan begleitet die Teilnehmer der Meisterklasse am Klavier.

Die herausragenden Leistungen werden bei dem Konzert einem breiten Publikum im Theatersaal der SOS-Dorfgemeinschaft vorgestellt. Zum inzwischen siebten Mal wurde Hohenwieden als Austragungsort gewählt. Wie immer empfiehlt der Veranstalter, vorab in Hohenwieden anzurufen und sich einen Platz zu reservieren. Das Theatercafé öffnet ab 18.30 Uhr und bietet einen kleinen Imbiss an.

Ein Besuch im Pommerschen Landesmuseum

Sonntag ist Kulturtag. Wer sich immer schon mal gefragt hat, was es eigentlich mit dem Greifswalder Wappentier „Greif“ auf sich hat, kann einen Besuch im Pommerschen Landesmuseum einplanen. Dort startet am Sonntag um 10 Uhr eine Entdeckungstour für Groß und Klein durch die Landesgeschichte mit Sabine Lindquist. Eintritt 4,50 Euro.

Livemusik im Greifswalder Boddenhus

Am 22. Februar kann man im Greifswalder Boddenhus ab 20 Uhr Livemusik genießen. Die Künstlerin Alex Mayr will mit ihrem „Soundtrack-Pop“ das Publikum begeistern.

Die Musikerin war schon als Support Act für Faber, Get well soon oder Sophie Hunger auf Tour, jetzt präsentiert sie bei einer ersten Solotour ihr Debütalbum „Wann fangen wir an?“ Die Antwort gibt sie selbst: Jetzt! Einlass ist ab 19 Uhr, die Karten kosten 12 Euro.

East Blues Experience stellt neues Album vor

Die Band East Blues Experience rockt Stralsund. Am 22. Februar sind die Berliner Rockmusiker um Peter Schmidt zu Gast am Sund und treten um 21 Uhr in der Alten Eisengießerei, Frankenstraß 61, auf.

Im Gepäck haben sie ihr aktuelles Album „Make it better“. In einer spürbar neuen Qualität, spinnt die Band ihren roten Faden zwischen den Genres, von denen ihre Musik inspiriert ist.

Lesen Sie auch:

Von Raik Mielke