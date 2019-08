Bartmannshagen

Am Dienstag wurde in Bartmannshagen eine Pkw-Dachbox samt Inhalt und Halterung, die auf einem Pkw befestigt war, gestohlen. Der Schaden wird auf circa 1400 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Wie die Besitzer des Pkw angaben, waren sie am Dienstagmorgen gegen 3.30 Uhr von einer Urlaubsreise zurückgekehrt. Sie stellten ihren Pkw auf ihrem Grundstück in der Dorfstraße ab. Am Vormittag, gegen 11 Uhr, stellten sie dann fest, dass die schwarz-graue Dachbox mit BMW-Logo vorn und hinten, in der sich unter anderem Kleidung und Technik befanden, weg war.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, das mit dem Diebstahl im Zusammenhang stehen könnte, wenden sich an das Polizeirevier in Grimmen (Tel. 038326 / 570).

Von Anja Krüger