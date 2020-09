Grimmen

„Immer wieder liegt hier Müll“, sagt Rüdiger Stromeyer. Er wohnt in der Grimmener Borstschewstraße und am Nachbarhaus entsorgen einige regelmäßig ihren Sperrmüll.

Müllsünder: Bequem und unerkannt

„Kaum ist er mal weg, kommt neuer Müll“, erzählt eine Frau, die direkt in diesem Wohnblock lebt. Teppiche, alte Möbel, Wäschetrockner – alles, was irgendwo anders nicht mehr gebraucht wird, landet dort. Nachts fahren die illegalen Müllentsorger bequem und vor allem unerkannt mit dem Auto hinter die Blöcke und werfen ihren Dreck raus, wissen die Anwohner. Sie hätten schon über den Vermieter versucht, eine Lösung, eventuell mit einem Zaun, zu finden, aber bisher geschah nichts. Nur neuer Sperrmüll komme immer wieder dazu. Dabei könne man den doch zur Abholung anmelden, verstehen sie nicht, warum jemand überhaupt so etwas tut.

Von Almut Jaekel