Darum fiel am Mittwoch das Vodafone-Mobilfunknetz in Grimmen aus

Grimmen

Smartphones von Vodafone-Kunden, die sich am Mittwoch in oder bei Grimmen aufhielten, blieben stundenlang stumm. Grund war der Ausfall mehrerer Funkmasten, wie ein Mitarbeiter erklärte.

Seit circa 9.30 Uhr konnten Vodafone-Kunden weder telefonieren noch im Internet surfen, dementsprechend auch keine Nachrichtendienste nutzen. Gegen 13 Uhr sollte das Problem behoben sein. „Die Behebung der Störung kann sich um eine bis zwei Stunden verzögern“, informierte der Mitarbeiter am Vormittag auf Nachfrage.

Anzeige

Bauarbeiten sollen bessere Breitbandkapazitäten schaffen

Auf eine Anfrage reagierte die Pressestelle wie folgt: „ Vodafone führt seit dem 29. Mai Bauarbeiten durch, um seine örtliche Mobilfunkstation in Grimmen weiter aufzurüsten. Konkret wird die Anbindung der LTE-Mobilfunkstation ans weltweite Internet verstärkt. Von dieser Investition profitieren etwa 2 500 Einwohner und Gäste, indem sie künftig zusätzliche Breitbandkapazitäten bekommen.“

Weitere OZ+ Artikel

Während der Bauarbeiten musste die Mobilfunkstation immer wieder mal kurzzeitig abgeschaltet werden, so die Aussage des Konzernsprechers Volker Petendorf. In der Realität handelte es sich allerdings um einen Totalausfall. „Wir bitten die wenigen betroffenen Kunden um Entschuldigung für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten“, meinte Petendorf dazu.

Nach rund neun Stunden wieder auf Empfang

Kurz nach 18 Uhr konnten Vodafone-Kunden in Grimmen schließlich wieder mit ihrem Smartphone telefonieren, chatten und im Internet surfen. „Im nächsten Schritt tauschen wir noch die Antennen aus am Standort Dr.-Kurt-Fischer-Straße“, teilte der Konzernsprecher mit. Diese Arbeiten seien bis 19. Juni terminiert, „sollten aber keine nennenswerten Auswirkungen für unsere Kunden in Grimmen haben“, meinte er abschließend.

Lesen Sie auch

Von Anja Krüger