Horst/Gerdeswalde

Der Holperdamm zwischen Horst und Gerdeswalde verschwindet. Noch in diesem Sommer beginnen dort die Straßenbauarbeiten. Aber: Sie werden die Gemeinde Sundhagen über 100 000 Euro mehr kosten als ursprünglich geplant.

Der Holperdamm führt jetzt vom Dorfplatz in Horst an der Kirche in Richtung des Ortsteils Gerdeswalde. Nur ganz langsam schleichen die Pkw über das alte Kopfsteinpflaster. Das ist teilweise so alt, dass es unter Denkmalschutz steht. Ab Ende Juli wird das alles grundhaft erneuert. Baubeginn: 27. Juli 2020. Schon bis zum Jahresende soll die Sanierung abgeschlossen sein, hofft Sundhagens Bürgermeister Helmut Krüger ( CDU).

Gesamtkosten: Mehr als eine halbe Million Euro

Knapp 550 000 Euro soll das Ganze kosten. Etwas mehr als 412 000 Euro kommen als Fördermittel über das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) Stralsund. Erste Gespräche mit dem Planungsbüro gab es bereits, der grobe Zeitplan ist abgestimmt, informiert Helmut Krüger ( CDU).

Vom Horster Dorfplatz aus bis zum Anschluss an die Asphaltstrecke in Gerdeswalde soll die Straße in zwei einzelnen Abschnitten erneuert werden. Der Bereich am Friedhof steht unter Denkmalschutz. „Dort wird natürlich auch wieder Kopfsteinpflaster verbaut“, sagt Krüger. Dort ist momentan in Höhe der Friedhofsmauer ein großer Absatz zur Fahrbahn. „Diese Gefahrenstelle wollen wir mindern und den Absatz verringern“, sagt der Bürgermeister. Anschließen wird sich eine Asphaltdecke im weiteren Bereich in Richtung Gerdeswalde, der nicht unter Denkmalschutz steht.

Persönliche Infos für alle Anwohner

„Aber wie informieren wir die Anwohner jetzt unter Einhaltung der Corona-Regeln?“, fragt Helmut Krüger bei der jüngsten Gemeindevertretersitzung, die ebenfalls wegen der Pandemie mit großen Sicherheitsabständen in der Reinkenhäger Sporthalle stattfand. Die Antwort gab er gleich selbst: Gemeinsam mit den Planern soll jeder Anwohner einzeln besucht werden, um ihn über das Anliegen zu informieren sowie die Maßnahme und den Zeitplan vorzustellen.

Dabei werden auch die Einschränkungen für die Horster und die Ausweichmöglichkeiten erörtert. „Das sind wir unseren Einwohnern schuldig, auch wenn es heutzutage keine Straßenausbaubeiträge mehr gibt, auf die Anwohner also keine Kosten zukommen“, sagt Krüger.

Eigenanteil deutlich höher

Ursprünglich war zur Absicherung eines Teils des Eigenanteils der Gemeinde ein Kofinanzierungsantrag an das Land gestellt worden, erläutert Bürgermeister Helmut Krüger. Etwas mehr als 103 000 Euro sollten so zusätzlich zum eigentlich geplanten Eigenanteil Sundhagens in Höhe von mehr als 34 000 Euro abgesichert werden. Vor Wochen wurde die Gemeinde dann aber darüber informiert, dass über diesen Kofinanzierungsantrag vorläufig nicht entschieden wird.

Bauvorhaben Sundhagen Der Straßenbau von Horst nach Gerdeswalde ist nur ein Bauvorhaben der Gemeinde Sundhagen 2020. Schulneubau: Das größte Projekt bis 2021 in der Großgemeinde mit seinen gut 5200 Einwohnern ist der Neubau des Schulkomplexes in Miltzow. Im 15-Millionen-Euro-Projekt befinden sich Grund- und Realschule künftig unter einem Dach. Feuerwehr: Fertiggestellt wird in diesem Jahr das Feuerwehrgebäude in Brandshagen – 17 Jahre nachdem ernsthaft mit den ersten Planungen dafür begonnen wurde. Die Kosten liegen bei etwa 1,5 Millionen Euro. Spielplätze: Erweitert wird auch das Spielangebot für die Kinder im Freien – in Bremerhagen wird es einen neuen Platz geben, in Brandshagen werden die Angebote erweitert. Buswartehäuschen: Sechs neue Buswartehäuser entstehen in der Gemeinde. 30 000 Euro stehen dafür insgesamt zur Verfügung. Nordmole: 50 000 Euro stehen für die Planung der Sanierung der Nordmole in Stahlbrode zur Verfügung. Vorher wurde dort repariert, sonst wäre sie gesperrt worden.

Da aber das Stalu in Stralsund zur Genehmigung der Fördermittel eine Erklärung der Gemeinde zur Absicherung für Gelder in Höhe von über 137 000 Euro schon im Mai verlangte, hatte Bürgermeister Krüger per Eilentscheid bestimmt, dass die Gemeinde die vollständige Finanzierung der Eigenmittel übernimmt, und den Antrag auf Kofinanzierung zurückgezogen.

In der jüngsten Gemeindevertretersitzung sprachen sich die Abgeordneten ebenfalls für diesen Beschluss aus. Die Zustimmung der Kommunalaufsicht des Landkreises liege ebenfalls vor, informierte Krüger. Diese zusätzlichen Gelder kann Sundhagen aufbringen, weil eine Maßnahme „Weg Mannhagen zum Rienegraben“ in diesem Jahr nicht umgesetzt wird.

Falls die Arbeiten in Horst tatsächlich noch 2020 abgeschlossen werden, muss eine Vorfinanzierung aus 2021 vorgenommen werden, weil auch für das folgende Jahr Gelder anteilig für die Maßnahme eingeplant sind“, informiert Krüger.

Von Almut Jaekel