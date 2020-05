Darum lebt es sich in Grimmen besser als in Hamburg oder München

Grimmen

Grimmen punktet mit sauberer Luft, günstigem Wohnraum und sehr guter Kinderbetreuung. Das ist Ergebnis einer Studie des Landkreises Vorpommern-Rügen, der Fachhochschule Stralsund sowie der Hansestadt Stralsund, in der die Lebensqualität untersucht wurde.

Dabei wurden ausgewählte Städte im Landkreis ( Stralsund, Barth, Grimmen und Bergen auf Rügen) sowie die drei größten Metropolen ( Berlin, Hamburg und München) und einige repräsentative Vergleichsstädte Deutschlands miteinander verglichen.

Was genau wurde untersucht?

Wie unterschiedlich die Lebensbedingungen im Landkreis im Vergleich zu anderen Regionen sind, ist die entscheidende Frage. „Die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Deutschland ist seit 2018 eines der großen Themen der Bundesregierung, erklärt Dr. Christian Bülow, Leiter des ­Welcome Centers des Landkreises Vorpommern-Rügen. „ Lebensqualität ist natürlich subjektiv, jedem sind andere Dinge wichtig“, räumt Lieven Kennes, Professor für Statistik und Ökonometrie an der Hochschule Stralsund, ein. Das Autorenteam um ihn habe jedoch versucht, objektiven Fakten zusammenzutragen.

Wie kam es zur Auswahl der Städte?

Mit Grimmen, Stralsund, Bergen auf Rügen und Barth wurden die größten Städte in Vorpommern-Rügen ausgewählt – außer Ribnitz-Damgarten, das zur Metropolregion Rostock gehört. Verglichen wurden die Städte mit Hamburg und Berlin als nächstgelegene Metropolen und München als am weitesten entfernte. Vier weitere Vergleichsstädte ähnlicher Größe wurden per Zufall ausgewählt: Bebra ( Hessen), Coswig ( Sachsen), Neunburg vorm Wald ( Bayern) und Stolberg ( Nordrhein-Westfalen).

Die Erkenntnisse über Grimmen

Bevölkerung: Mit 9906 Einwohnern ist Grimmen eine kleine Stadt. Und ja, Grimmen hat viele alte Einwohner. Bei den über 65-Jährigen liegt Grimmen gemeinsam mit Coswig mit mehr als 30 Prozent an der Spitze. In München beispielsweise sind es gerade einmal 17,4 Prozent in dieser Gruppe.

Den geringsten Anteil aller Städte bei jungen Erwachsenen zwischen 18 bis 39 Jahren weist jedoch Grimmen mit knapp 20 Prozent auf. Die jungen Grimmener zieht es also erstmal in die Welt. In München sind es mehr als 35 Prozent, in Stralsund immerhin über 26 Prozent.

In ganz Vorpommern gibt es vergleichsweise wenig Kinder und arbeitende Bevölkerung. Doch Bülow sieht auch Grund zur Hoffnung: „Die Welle der Abwanderung haben wir 30 Jahre nach dem Mauerfall hinter uns gelassen. Mittlerweile gibt es mehr Zu- als Abwanderung.“

Kinderbetreuung und Bildung: Auf einen Betreuungsplatz kommen in Grimmen im Schnitt nur 0,57 Kinder. Das heißt, auch aus dem Umland können Kinder in der Stadt betreut werden. Außerdem sind in der Trebelstadt alle allgemeinbildenden Schulen vorhanden. Großes Plus: „In bis zu 30 Kilometer Entfernung weist Grimmen mit der Greifswalder Uni und der Stralsunder Fachhochschule gleich zwei höhere Bildungseinrichtungen auf. Nur die Metropolen und Coswig, durch die Nähe zu Dresden, haben mehr.

Infrastruktur: Minuspunkte bekommen alle vorpommerschen Städte, weil der nächste Flughafen mit weit über 200 Kilometern wesentlich weiter entfernt ist als von allen anderen Städten. Ebenso ist es bei Autobahnzufahrten – außer natürlich in Grimmen, wo direkt vor den Stadttoren gleich zwei Auffahrten auf die A 20 vorhanden sind.

Bruttoarbeitsentgelt: „Die vier Städte im Landkreis VR verfügen mit durchschnittlich 2382,31 Euro insgesamt über das niedrigste Brutto-Einkommen“, heißt es in der Studie. In München liegt es am höchsten und bei 4139,70 Euro. Allerdings ist dort auch der Unterschied zwischen den Verdiensten von Frauen und Männern besonders hoch: Frauen bekommen in München lediglich knapp 79 Prozent von dem, was Männer verdienen. Hierzulande gibt es nahezu keine Unterschiede.

Wohnen: Dagegen zählt positiv für Grimmen: Die Mieten sind hier niedrig. Bei Neuvermietungen im Jahr 2018 betrugen sie 5,74 Euro pro Quadratmeter, in Hamburg waren es mehr als 10 Euro pro Quadratmeter, in München über 16. Das bedeutet auch: „Kommen Kinder in den Haushalt, kann in Grimmen … eher als in Berlin oder München eine Wohnung zu vergleichbaren Quadratmeterpreisen gefunden werden.“

Luftqualität und Wetter: Einer der größten Vorzüge hierzulande überhaupt: Unsere Luft ist so sauber wie sonst nirgendwo. In Barth, auf Rügen und in Grimmen sind sowohl der Stickstoffdioxidgehalt als auch die Feinstaubwerte der Atemluft am geringsten. Stralsund hat etwas höhere Zahlen.

Und noch etwas Gutes gibt es in unserem Landkreis, was die Lebensqualität zumindest gefühlt deutlich erhöht: Nämlich – man möge es kaum glauben – gutes Wetter. Vergleichsweise gering ist die Niederschlagsmenge und die Sonnenscheindauer hoch.

Gute Argumente für die Region

„Die Studie liefert gute Argumente, hierher zu ziehen“, findet Christian Bülow. Magdalena Kenter, eine der Autoren, danach gefragt, ob sie nach dem Studium in der Region bleiben würde: „Für mich wäre der ausschlaggebende Punkt dafür die Natur und die Nähe zum Wasser.“ Doch sie gibt auch zu, dass gerade für junge Menschen die geringen Gehälter ein Hindernis sein könnten, um zu bleiben.

Abschließender Satz der Analyse: „ Vorpommern-Rügen kann jedoch beispielsweise für diejenigen Menschen interessant sein, die bereit sind, bei ihrem Verdienst Abstriche in Kauf zu nehmen – für klimatisch angenehmere, kleinteiligere, sauberere, homogenere und entspanntere Lebensumgebung, wo Wohnraum für Familien noch bezahlbar ist.“ Das bestätigt auch eine OZ-Umfrage in diesem Winter, nach der bei mehr als 750 Befragten mehr als 80 Prozent der Grimmener bestätigten, dass sie gern in ihrer Stadt leben.

Von Almut Jaekel