Darum müssen zahlreiche Fichten im Wald bei Bremerhagen gefällt werden

Bremerhagen

Sitkafichten auf rund einem Hektar Fläche des Bremerhäger Forstes müssen fallen. Wie Wolfgang Behl vom Forstamt Poggendorf informiert, sind die Bäume direkt am öffentlichen Weg zwischen Bremerhagen und Stoltenhagen von der Sitkafichtenlaus, auch Fichtenröhrenlaus genannt, befallen. Manch einer der Bäume trägt kaum noch grüne Nadeln. „Hier werden wir im September einen Kahlschlag vornehmen müssen“, berichtet der Forstamtsmitarbeiter.

Befall des Sitkafichtenbestandes ist besorgniserregend

Für diesen Bestand von Sitkafichten seien die Messen gesungen. „Hier müssen wir eingreifen – allein wegen der Verkehrssicherungspflicht direkt an dem Weg“, erklärt Behl. Immerhin 160 Hektar Fläche mit Sitkafichten gehören zum Bestand des Forstamtes. Und das Schadbild dieser einen bis zwei Millimeter kleinen Laus sei an allen Bäumen festzustellen. Grundsätzlich sei man sich im Forstamt aber einig: „Wir machen keinen Großkahlschlag.“ Die Strategie, auf die sich die Revierförster geeinigt hätten, laute, erst mal die Füße stillzuhalten.

Denn für tot erklären muss man einen stark befallenen Baum nicht gleich. Auch nicht, wenn er kaum noch grüne Nadeln trägt, weiß der Forstamtsmitarbeiter. „Wir werden in diesem Jahr die übrigen Bestände genau im Auge behalten. Wenn 60 bis 70 Prozent des Neuaustriebes eines Baumes grün bleiben, hat dieser durchaus eine Chance, sich noch zu erholen. Dazu brauchen sie aber auch noch ausreichend Regen in den kommenden Wochen und Monaten“, begründet Wolfgang Behl.

Aber die Lage sei durchaus besorgniserregend – übrigens landesweit und über die Landesgrenzen hinaus. „Wir haben großen Bammel“, gesteht er. „Denn sind die Bäume geschwächt, machen sich gern auch vermehrt andere Schädlinge wie der Borkenkäfer, breit“, begründet er. Und dieser setzt den Nadelbäumen bekanntlich schon länger zu. Ein Grund, warum Fichten aus mittelfristiger Sicht eh anderen Baumarten weichen sollen. „Aber jetzt kommen wir in Handlungszwang“, macht Wolfgang Behl deutlich.

Steckbrief der Fichtenröhrenlaus Die Fichten werden von innen kahl, lediglich der diesjährige Neuaustrieb ist noch grün? Dann hat wahrscheinlich die Fichtenröhrenlaus ihr Unwesen getrieben. Die Fichtenröhrenlaus ist hell- bis leuchtend grün, hat rote Augen und ist nur einen bis zwei Millimeter groß. Ursprünglich stammt das kleine Insekt aus Nordamerika. In den 60ern wurde sie nach Europa eingeschleppt. Besonders anfälligfür den Befall sind Blaufichten, Sitkafichten und Serbische Fichten, seltener Tannen, Gemeine Fichten und Douglasien. Kiefern sind resistent gegen die Laus.

Schädling stammt aus Nordamerika

„So krass habe ich es noch nicht erlebt“, sagt Wolfgang Behl, Mitarbeiter des Forstamtes Poggendorf Quelle: Anja Krüger

Der Befall der Sitkafichten mit den Läusen sei nichts Neues, habe es in den vergangenen Jahren bereits gegeben. „Aber so krass wie derzeit habe ich es noch nicht erlebt“, sagt er. Die Sitkafichtenlaus nutze generell abgestorbene Nadeln für die Eiablage. Aufgrund der trockenen Sommer und der milden Winter in den vergangenen Jahren habe sich das aus Nordamerika stammende Insekt, das in den 60er Jahren nach Europa eingeschleppt worden ist, sprunghaft vermehrt.

Deutlich sichtbar sei dies nicht nur in den Wäldern. „Auch wer beispielsweise eine Sitkafichte oder Blaufichte auf dem eigenen Grundstück hat, wird derzeit um seinen Baum bangen“, weiß Wolfgang Behl. Vorteil dort sei, dass der Laus unter Umstände dort zu Leibe gerückt werden kann. „Sind die Bäume noch nicht allzu groß, können sie behandelt werden“, weiß er. Es gebe Mittel auf Rapsölbasis. Behl rät, die Bäume auf alle Fälle nicht vorschnell zu fällen. „Wenn der Neuaustrieb noch vorhanden ist, regeneriert er sich wahrscheinlich wieder“, betont er noch einmal.

Immer mehr Baumarten bereiten Sorgen: „Wir kommen nicht mehr hinterher.“

So handhabe man es eben auch in den Wäldern des Forstamtes Poggendorf – nicht zuletzt aus finanziellen Gründen, wie Wolfgang Behl anhand von Zahlen deutlich macht. „Das Holz der Fichten, die am Weg zwischen Bremerhagen und Stoltenhagen gefällt werden, bringt etwa einen Erlös von 4000 Euro ein. Die Wiederaufforstung allein würde rund 10 000 Euro kosten“, berichtet er. Wiederaufforstung sei aber auf der Fläche nicht vorgesehen. „Dort hat bereits die Naturverjüngung eingesetzt“, erklärt er.

Auf anderen Flächen sehe es aber anders aus. Und nicht zuletzt bereiten nicht nur die Sitkafichten den Forstleuten Kopfzerbrechen. „Seit Jahren haben wir mit den Eschen zu tun. Die Fichten sind beschädigt. Die Buchen sind im vergangenen Jahr auffällig geworden. Nun die Sitkafichten: Wir kommen nicht mehr hinterher“, sagt Behl. Eines sei aber klar: „Wir werden nicht zugucken, wie die Wälder sterben“, betont er. Jedoch sei es schwierig, dem Waldsterben entgegenzuwirken. „Weil niemand sagen kann, wie sich das Klima entwickelt. Und somit ist es auch eine schwierige Entscheidung, auf welche Baumarten man setzen kann“, sagt Wolfgang Behl abschließend.

Von Anja Krüger