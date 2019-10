Darum muss ein 2300 Meter tiefes Erdöl-Loch bei Grimmen verschlossen werden

Reinkenhagen

So etwas gab es hier schon lange nicht mehr: ein Bohrturm auf dem alten Bohrfeld Reinkenhagen bei Grimmen. Seit vier Wochen erhebt er sich inmitten vorpommerscher Landschaft. Wer auf der B 96 Richtung Stralsund fährt, kann ihn auf Höhe der Abfahrt Miltzow nicht übersehen.

Genau hier nahm 1961 ein industrielles Märchen seinen Lauf: die Erfolgsgeschichte der Erdölförderung in der DDR. Gefördert wird hier jedoch nichts mehr. Im Gegenteil: Die aktuellen Arbeiten dienen der Abdichtung eines alten Bohrlochs. Bereits 1971 war es schon einmal mit Zementstopfen versiegelt worden.Allerdings nicht fachgerecht, wie sich erst Jahrzehnte später herausstellte. Das muss nun die Firma Neptune Energy erledigen. Sie hat die Bergrechte an dem Feld erworben. Damit trägt sie auch die Verantwortung für die Beseitigung der Altlasten darauf.

Industrieanlage steht mitten auf dem Acker

So eine ist das Loch, um das in den vergangenen Wochen eine kleine Industrieanlage gewachsen ist – eine Containerstadt mit Werkstätten, Lagern, Büroräumen auf dem Bohrfeld Reinkenhagen. Sogar eine eigene Entwässerungsanlage wurde für das Areal eingerichtet. Im Zentrum der 50 Meter hohe Turm. Zwischen fünf und zehn Männer arbeiten hier rund um die Uhr in Zwölf-Stunden-Schichten. 14 Unternehmen sind insgesamt beteiligt.

Koordiniert werden die Arbeiten von Meinhard Schmidt (47). Mit großer Geduld erklärt der Projektingenieur, was hier geschieht: Das Loch sei 1962 auf der Suche nach Erdöl entstanden. Weil die Förderung nicht ertragreich war, wurde es 1971 aufgegeben. Dazu wurde es, wie üblich, mit Zementstopfen verschlossen. „Allerdings waren die Stopfen zu dünn. Das ist sehr ungewöhnlich. Auch zu DDR-Zeiten wusste man, dass sie dicker sein müssen“, sagt der Fachmann, der damals in Grimmen und Stralsund seine Ausbildung zum Tiefbohrer absolvierte. Warum man bei diesem einen Loch anders als üblich vorging, wisse er nicht.

Männer bohren mehr als zwei Kilometer tief

Das Bergamt Stralsund war bereits 2011 in seinen Unterlagen darauf gestoßen. Es hatte das Energieministerium MV darüber informiert, dass das Loch nach neuesten Vorschriften abgedichtet werden müsse, um zu verhindern, dass Schadstoffe unkontrolliert austreten. Nun müsse jeder einzelne Zementstopfen durch einen dickeren ersetzt werden. Dafür bohren die Männer entlang der alten Rohre bis in 2300 Meter Tiefe.

Die Pläne für die Zementierung hat Jörg Lukowsky (56) gezeichnet. Er ist für die Mitarbeiter aller beteiligten Unternehmen immer ansprechbar – auch nachts. Deshalb schläft er für die Dauer der Arbeiten auf der Anlage. „Aber ich werde nicht oft geweckt. Bis jetzt verläuft alles ruhig.“

Gefahren lauern: Öl, Gas und Eis

So ein Notfall würde etwa eintreten, wenn sich plötzlich Öl im Bohrloch befände oder Gase an die Oberfläche träten. Doch dafür gibt es gleich mehrere Sicherheitsvorkehrungen. Eine technische Besonderheit ist etwa der sogenannte Scherpreventer. Das Gerät ist direkt über dem Loch, unterhalb des Turms installiert. Im schlimmsten Fall könne es den Bohrstrang durchtrennen und das Bohrloch schließen, erklärt Lukowsky.

Er kommt bei einem unvorhersehbaren Notfall zum Einsatz: Der Scherpreventer. Das Gerät kann den Bohrstrang mit durchtrennen und sorgt für einen Verschluss des Bohrlochs. Doch nur wenn plötzlich Öl austritt, wäre das erforderlich und damit rechnen die Ingeniere auf dem Bohrfeld Rheinkenhagen nicht. Quelle: Juliane Schultz

Doch darüber macht er sich weniger Sorgen, als über die Gefahr, die von den benachbarten Windrädern ausgehen könnte. „Wenn es friert und windstill ist, bildet sich Eis. Kommt wieder Wind auf, schleudert uns das Eis entgehen.“ Aber die Männer seien belehrt worden, wie sie sich verhalten müssen. Zudem planen sie in vier Wochen und hoffentlich vor dem Frost fertig zu sein.

Ein Bohrloch noch einmal schließen: „Ungewöhnlich!“

„Bohrleiter Wolfgang Oetzmann (62) ist zuversichtlich, dass nichts dazwischen kommt. Doch er räumt ein: „Ich komme ganz schön rum, aber so einen Einsatz hatte ich noch nie. Ein Bohrloch noch einmal zu schließen ist ungewöhnlich.“ Seine Kollegen bestätigen: „Normalerweise bohren wir Löcher oder warten Anlagen.“

Und weil Messtechniker gerade das Loch mit Sonden überprüfen, bleibt Zeit für ein kurzes Gespräch. Auch Oetzmann ist Tiefbauer und hat in Grimmen und Stralsund gelernt. Die Männer freuen sich, mal wieder in der Region zu sein. „Aber die Leute aus Grimmen trifft man sowieso überall. Ich habe schon in Russland und Dubai alte Kollegen getroffen“, erzählt der Bohrleiter.

Ihr Einsatz auf dem Bohrfeld Reinkenhagen wird wohl das letzte Aufbäumen der Erdöl-Ära an diesem Standort sein. Wenn sie hier fertig sind, wird nichts mehr an die Anlage erinnern. In zwei Metern Tiefe wird eine Betonplatte die letzte auflässige Bohrung des Feldes verschließen und darüber wiegt der Weizen.

Erdöl aus Vorpommern Am 21. März 1961 wurde in Reinkenhagen erstmals Erdöl gefördert. Der Tag gilt als Ausgangspunkt für die Gründung des VEB Erdöl- und Erdgas Grimmen am 1. Oktober 1962. Es setzte eine rasante Entwicklung des neuen Wirtschaftszweigs Erdöl/Erdgas ein, in deren Verlauf die Stadt Grimmen sich zur „Erdölhauptstadt“ der DDR mauserte und die ländliche Gemeinde Reinkenhagen einen Aufschwung nahm. Es entstanden Kindergärten, das Kreiskulturhaus, die Kegelhalle, Betriebe und vieles mehr. Die Erdölförderung bescherte Grimmen tausende zusätzliche Einwohner. Das Wohngebiet Südwest entstand für die 2 000 Mitarbeiter des Betriebes, die mit ihren Familien in die Region zogen. Nach der Wende 1989/1990 wurde die Erdölförderung reduziert und 1996 eingestellt. Bis 1990 hat der Betrieb allein in Nordvorpommern 132 Bohrungen niedergebracht. Fast alle wurden in den 1990er Jahren mit Zement verfüllt. Im Erdölmuseum Rheinkenhagen halten Enthusiasten die Erinnerung an die Erdöl- und Erdgasförderung jedoch lebendig. Gruppen können sich dort zu Führungen anmelden. Alte Dorfstraße 10a 18519 Reinkenhagen, www.erdölmuseum- reinkenhagen.de

