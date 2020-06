Darum schrillte am Montagabend in Negast die Feuerwehrsirene

Negast

Ein 43-jähriger Mann aus Negast beschäftigte am Montagabend die Feuerwehrleute der ortsansässigen Wehr und Polizisten des Grimmener Polizeireviers – letztlich auch Notarzt und Rettungsdienst.

43-Jähriger kein unbeschriebenes Blatt

Über den aktivierten Feuermelder an der einstigen Schule an der Hauptstraße wurden die Kameradinnen und Kameraden alarmierte. Am Einsatzort angekommen, trafen die freiwilligen Rettungskräfte auf den 43-Jährigen, der an der Hauptstraße entlang lief und rief: „Feuer, Feuer!!!“ Von einem Feuer aber war nichts zu sehen. Daraufhin verständigten die Feuerwehrleute gegen 21.23 Uhr die Polizei.

Den eingesetzten Beamten war der Mann, der einen Teleskopschlagstock bei sich hatte, nicht unbekannt. Er war in der Vergangenheit bereits wegen verschiedener Drogendelikte aufgefallen. Und auch diesmal waren wohl Drogen im Spiel. Ein Urintest reagierte positiv unter anderem auf THC und Amphetamine.

Einsätze bleiben nicht ohne Folgen

Weil der 43-Jährige während der polizeilichen Maßnahmen immer aggressiver wurde, verständigten die Polizisten einen Notarzt. Dieser veranlasste schließlich, dass der Mann ins Krankenhaus eingewiesen wird. Den Transport übernahm dann der Rettungsdienst.

Aber der wohl ungewollte Aufenthalt im Krankenhaus dürfte das kleinste Problem des 43-Jährigen sein. Denn er wird sich verantworten müssen wegen des Notruf-Missbrauchs, des Drogenbesitzes und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Von Anja Krüger