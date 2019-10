Am Montag, dem 14. Oktober, wird um 15 Uhr im SOS-Familienzentrum in Grimmen die Ausstellung „Schau mich an – Gesicht einer Flucht“ eröffnet. Asylsuchende und auch Deutsche, die im Zweiten Weltkrieg und in der DDR Flucht und Vertreibung erlebt haben, erzählen auf Bannern, wer sie sind und was sie aus ihrer Heimat vertrieben hat.