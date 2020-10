Grimmen

Darum waren Polizei und Feuerwehr am Mittwochmorgen zwischen 6.45 Uhr und 8 Uhr in der Doktor-Otto-Nuschke-Straße in Grimmen im Einsatz: An diesem Morgen telefonierte eine 33 Jahre alte Frau mit einem Freund. Als dieser im Hintergrund Schreie und laute Geräusche einer Streitigkeit hörte und die Frau kurze Zeit später nicht mehr telefonisch erreichbar war, machte er sich Sorgen um die Freundin. Er rief die Polizei und schilderte die Situation.

Feuerwehr musste Tür öffnen

Die Polizei nahm die Information des Mannes sehr ernst, da die Frau sich in der Vergangenheit bereits öfter in einer hilflosen Situation befand. Als die Beamten aus dem Polizeirevier Grimmen in der Doktor-Otto-Nuschke-Straße eintrafen, öffnete ihnen niemand die Tür. Die Polizisten holten die Grimmener Feuerwehr zu Hilfe, die die Tür der 33-Jährigen öffneten, doch sie fanden nur eine leere Wohnung vor.

Anzeige

Noch immer gaben die Polizisten nicht auf und erreichten die Frau schließlich telefonisch. Diese gab an, dass sie in Berlin sei und sie sich mitnichten in einer Situation befindet, in der sie Hilfe benötigt. Die Polizisten glaubten ihr daraufhin, schlossen eine Hilflosigkeit der Frau aus und den Einsatz ab.

Von Carolin Riemer