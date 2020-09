Tarifstreit - Darum will Verdi im Tarifstreit am Grimmener Krankenhaus zurück an den Verhandlungstisch

Mit Warnstreiks wollten Mitarbeiter und Gewerkschaftler einen einheitlichen Tarifvertrag für alle Beschäftigten herbeiführen. Die Geschäftsleitung reagierte nicht. Jetzt will Verdi weiter verhandeln.