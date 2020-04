Darum wird es 2020 wohl kein Scheunentheater mehr in Wilmshagen geben

Wilmshagen

Alles ist vorbereitet gewesen für die Saison in der Theaterscheune von Plattdeutsch-Ikone Petra Schwaan-Nandke in Wilmshagen. Für vergangenen Freitag ist die inoffiziell, für den 1. Mai die offizielle Premiere ihres neuen Programms geplant gewesen. Nun blickt sie traurig auf die leeren Stühle und Bänke in der Theaterscheune auf dem abgelegenen Grundstück, für das sie so lange gekämpft hat.

Ohne Kontakt zum Publikum kein Theater

Bis Ende Mai seien alle Vorstellungen ausgebucht gewesen, berichtet sie. Trotz der Corona-Krise und der damit verbundenen Auflagen bekomme sie noch Anfragen, ob es für die späteren Aufführungen noch freie Plätze gebe. Doch Reservierungen nehme sie nicht entgegen, wie sie berichtet. „Ich habe noch keine Entscheidung getroffen, ob ich das Scheunentheater für dieses Jahr gänzlich absage oder doch noch Vorstellungen gebe, wenn die Einschränkungen etwas gelockert werden“, berichtet sie.

Sie gehe von Ersterem aus. „Weil ich den Kontakt zu meinem Publikum brauche. Ich mag nicht nur einfach auf der Bühne stehen“, begründet sie. Und wer sie kennt, weiß, was sie meint. Denn das Improvisationstalent mit der außergewöhnlichen Mimik und Gestik geht gern mit ihren Gästen auf Tuchfühlung.

Dieses Jahr wollte sie noch einmal durchstarten

Für Petra Schwaan-Nandke ist die Corona-Krise gleich in zweierlei Hinsicht ein Tiefschlag. Nicht nur, dass ihr Scheunentheater nicht stattfinden kann und ihr sämtliche Auftritte und Kurse wegbrechen. Nachdem sie sich eine Weile zurückgezogen hatte, nur bei wenigen Veranstaltungen vertreten gewesen ist, hat sie in diesem Jahr wieder „durchstarten“, auf größeren Bühnen stehen wollen. „Nun bleibt mir nur, abzuwarten und Tee zu trinken“, sagt die 55-Jährige.

Von Anja Krüger