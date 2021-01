Stralsund

Ein Stralsunder Pastor hat die erste bedeutende Autobiografie des gesamten deutschen Sprachraums geschrieben. Das meint zumindest der Leipziger Verleger Mark Lehmstedt, in dessen Verlag jetzt mit Band vier der letzte Teil der Erinnerungen von Johann Christian Müller mit dem Titel „Meines Lebens Vorfälle & Nebenumstände“ gedruckt erschienen ist. Das Original befindet sich im Stralsunder Stadtarchiv.

Seine Zeit als Stralsunder Pastor an der Heilgeistkirche von 1755 bis 1770 hat Johann Christian Müller (1720 bis 1772) auf 800 Seiten in Band drei und vier beschrieben. So eine Stelle zu erlangen, war für den damals 35-jährigen Theologen die Krönung langen Strebens und auch Glück. Er wurde per Los Pastor.

Die Stralsunder Gesellschaft wird ausführlich geschildert

Lehmstedt ist ein habilitierter Germanist, ein Spezialist für Literatur des 18. Jahrhunderts. Sein Urteil hat also Gewicht. Die Herausgeberin, die Leipziger Germanistin und Historikerin Dr. Katrin Löffler, sagt, dass es für das 18. Jahrhundert keinen zweiten autobiografischen Text gebe, der eine städtische Gesellschaft und das kirchliche Leben in „vergleichbarer Ausführlichkeit, Plastizität und Subjektivität schildert.“

Müllers im Stralsunder Stadtarchiv verwahrte Erinnerungen sind zum Teil weitschweifig und von einem Bedürfnis nach Rechtfertigung des eigenen Tuns bestimmt. Löffler bezeichnet Müller als frommen evangelisch-lutherischen Geistlichen, der aber auch geschäftstüchtig und der Welt zugewandt war.

Die Stralsunder Heilgeistkirche Quelle: Wikipedia

Der Pastor erlebte in Schwedisch-Pommern den Siebenjährigen Krieg 1756 bis 1763, in dem Müller mit dem Preußenkönig Friedrich II., also einem Gegner des schwedischen Landesherren, sympathisierte. Dass seine Erinnerungen nun in gedruckter Form mit erklärenden Anmerkungen vorliegen, ist nicht nur für Stralsunder, sondern für alle an der Geschichte Vorpommerns Interessierten ein großer Gewinn.

Einer der Seelsorger der Kindsmörderin Maria Flint – sie hat Goethe inspiriert

Johann Christian Müller war einer der beiden Seelsorger der 1765 wegen Kindsmordes vor dem Tribseer Tor hingerichteten Schuhmachertochter Maria Flint (1739 geboren). Ihr Schicksal soll mit dem der wegen des gleichen Delikts 1772 zum Tode verurteilten Frankfurterin Susanna Margaretha Brand Vorlage für die Gretchen-Figur aus Goethes „Faust“ gewesen sein.

Das Haus Bielkenhagen 7, die alte Kustodie, am Kütertor, wo Maria Flint gefangen gehalten wurde. Quelle: OZ

Müller beschreibt den Fall ausführlich aus seiner Sicht im dritten Teil. So auch deren gewaltsame Entführung aus dem Gefängnis am Kütertor im Oktober 1765, nach der bereits erfolgten Verurteilung. Wie Müller berichtet, war das die Tat verkleideter Offiziere, die „sechs Nachtwächter von der Thüre weggeworfen, und 12 dazu von den übrigen mit ihren Wachtmeister todtlich verwundet worden.“ Verantwortlich war der schwedische Offizier Johann Dieck, der sie nach eigenem Zeugnis geschwängert, „und zwar fast mit Gewalt, da sie sich als Nehmägden in seiner Ältern Hause 3 Jahre ihm widersetzet.“

Die Befreiung aus dem Gefängnis

Johann Dieck, Angehöriger eines in Stralsund stationierten Husarenregiments, war der Sohn eines Gutspächters in Gagern auf Rügen, bei dem Maria Flint vor ihrer Rückkehr nach Stralsund gearbeitet hatte. Laut Pastor Müller hatte Dieck dem Stadtrat zuvor vergeblich viel Geld geboten, um Maria freizukaufen. Die Entführung wurde vom schwedischen Militär geduldet. Sie war Stadtgespräch, verschiedene Geschichten wurden erzählt.

Maria Flint kehrte am 2. Dezember freiwillig zurück. Zuletzt war sie in Dresden gewesen. Müller wurde von deren bisherigen geistlichen Beistand gebeten, ihr zur Seite zu stehen. Der Pastor berichtet ausführlich von seiner Ansprache an sie mit vielen Bibelzitaten.

Konfekt vor der Hinrichtung

Als letztes Mahl gab man Maria Flint einen Teller Konfekt, von dem sie aber nur wenig aß, und ein Glas Wein, berichtet Müller. Er ermunterte sie „getrost zu seyn, weil sich ihre völlige Erlösung von allen Übeln nahe“, die reuige Sünderin sei nun eine Braut Jesu, die auf göttliche Gnade vertrauen könne.

Als Maria Flint durch die Mönchstraße zum Rathaus geführt wurde, waren die Häuser „bis auf den Dächern, nochmehr aber die Gaßen mit Menschen angefüllet.“ Vor Müller und der Verurteilten machten vier Gerichtsdiener Platz, dahinter ging die gesamte Stadtwache. Auf dem Markt erwarteten sie die städtischen Diener mit gezogenen Degen.

Die Mörderin bekennt sich schuldig

„In dem öffentlichen Gerichte saßen die Gerichtsherren auf einer 3 Stuffen hohen Banck mit rothen Tuch belegt gegen den Eingange, 2 Stuffen hoch zur rechten saß der Stadtvogt und die alten Geschworenen schwartz gekleidet, zur Lincken stunde eine Stuffe hoch ein Tisch mit einer rothen Decke, dahinter der Gerichts Secretair Schlomann saß, und an eben dieser Seite vor dem Tische waren für die Prediger 2 Stühle gesetzet mit roth Tuch beschlagen...“ Flint bekannte, dass sie ihr Kind in Unehren gezeugt und vorsätzlich getötet habe.

Marzipan und Rheinwein zu Weihnachten

Flint wurde mit Enthauptung und Begräbnis am Ort des Gerichts bestraft. Müller verhieß ihr, dass das Urteil nur ihren Leib betreffe, aber ihre Seele werde von dem Ewigen freigesprochen. Der Markt war total überfüllt, als der Zug sich mit Maria Flint Richtung Tribseer Tor begab. Der Gerichtsplatz war so überfüllt, dass „wir Prediger uns kaum rühren konnten.“ Der Sarg war schon da, das Grab ausgehoben. Laut Müller führte der Scharfrichter einen meisterhaften Hieb. Er beschreibt alles sehr ausführlich.

Weit weniger ausführlich erzählt Müller von der Weihnachtszeit 1765. Am 26. Dezember gab es Marzipan, ein Spinnrad ein Maripanherz mit Jesuskind, Rheinwein. Der 31. Dezember ist keine Erwähnung wert. Das ist Normalität in seinen Erinnerungen.

Die Aufzeichnungen enden am 8. August 1770. Letztes erwähntes Ereignis ist der Besuch eines Greifswalder Studenten, der von einem Brand in Sülze (seit 1927 Bad Sülze) berichtet, dem zwei Drittel der mecklenburgischen Stadt zum Opfer fielen. Das Buch „Johann Christian Müller: Meines Lebens Vorfälle und Nebenumstände, Teil 4: Pastor in Stralsund (1767-1770) (ISBN 978-3-95797-117-3) ist für 30 Euro erhältlich.

Von Eckhard Oberdörfer