Grimmen

Von den Erbauern des Kaiserlichen Postamtes in Grimmen, hätten sich die Planer der A20 bei Tribsee einiges abgucken können. 1897 entstand das Gebäude im Stil der Pommerschen Postgotik auf dem Moor in den Trebelwiesen. Es war eines der ersten Häuser, das vor dem Tribseer Tor, also außerhalb des Stadtkerns,...