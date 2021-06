Klein Behnkenhagen

Alte dicke Linden an der rechten Straßenseite führen in das kleine Sackgassendorf Klein Behnkenhagen, einem Ortsteil der Gemeinde Sundhagen. Die Geschichte des Dorfes Klein Behnkenhagen ist eng mit der Geschichte von Groß Behnkenhagen und Behnkendorf verbunden, denn ursprünglich gab es nur den Ort Behnkenhagen. Die Kastanien blühen beim Gutshaus, einem Haus mit Historie. Es ist zu einem Mehrfamilienhaus umgebautund hat seinen Charme aus der Zeit der Entstehung längst verloren.

Im großen Flur steht ein Kamin, der vermuten lässt, dass sich dort früher die Gutsfamilie traf. Dennoch haben viele Menschen hier gelebt und leben heute auch gerne hier. Einer ist Manfred Milde, der seit 1989 im Gutshaus mit Ofenheizung wohnt. Er hat seinen eigenen Eingang und das Umfeld nach seinem Geschmack gestaltet. „Meine Eltern kamen hierher und waren als Flüchtlinge untergebracht und lebten hier bis 1950“, erzählt der 65-Jährige, der familiäre Kontakte in Altenhagen und Reinkenhagen hat.

Umgeben von der Natur Vorpommerns

Der alleinstehende Mann pflegt einen kleinen Garten, widmet sich der Taubenzucht und hält Kaninchen. Der angrenzende Park mit seinem schönen Baumbestand macht einen verwilderten Eindruck. Es ist jedoch ein Ort, wo die Vogelwelt um die Wette zwitschert und eine natürliche Oase. Die Gehöfte in Klein Behnkenhagen grenzen alle an Felder und Wiesen, und haben einen direkten Blick in die weitläufige Landschaft. Früher gab es Wege nach Bookhagen und Kakernehl.

Das großzügige Gehöft mit dem unschlagbaren Blick in die Natur war ausschlaggebend für Ulrike und Steffen Nahlik, um vor fünf Jahren nach Klein Behnkenhagen zu ziehen. „Das ist hier mein Ruhepool, hier bin ich zufrieden“, sagt die Mutter dreier Kinder, die als Krankenschwester in Stralsund arbeitet. Die älteste Tochter ist mittlerweile in der Lehre und schon selbst mobil. Die beiden jüngeren Geschwister besuchen die Grundschule in Brandshagen. Anna geht in die 3. Klasse und freut sich auf das neue Schulzentrum in Miltzow. Sie und ihr Bruder haben zwar einen schönen großen Hof zum Spielen, vermissten in den letzten Monaten aber ihre Freunde sehr.

Zur Galerie Die Menschen aus Klein Behnkenhagen lieben das Leben auf dem Dorf. Die OSTSEE-ZEITUNG hat einige Einwohner besuchen dürfen.

Familie kehrte Stralsund den Rücken

Gerne spielen sie mit den beiden Labradorhunden. Emma hat gerade Junge bekommen. Noch sind sie in der Wurfkiste, werden aber bald für Trubel auf dem gepflegten Gelände sorgen. Ein besonders schönes Häuschen in den Farben des eigenen Hauses ist das „Sinnloshaus“. „Das haben wir so genannt, weil es zu nichts taugt, außer dass es schön ist“, erzählt Vater Steffen Nahlik mit einem Schmunzeln. Zu den Nachbarn hat die Familie einen guten Kontakt.

Bei Ehepaar Timm ist es ebenso. Sie wohnen seit 1993 in dem kleinen idyllischen Dorf und bezeichnen sich als „Stralsundflüchtige“. „Wir wollten damals unbedingt aufs Land, haben uns mehrere Häuser angeschaut und hier hat es uns gleich gut gefallen“, erzählt Sabine Timm. Obwohl das Haus damals schon drei Jahre leer stand und viel Zeit und Geld investiert werden musste. Der jüngste Sohn wohnt mit im Haus und ist eine große Stütze für die Eltern. Lutz Timm ist als Kapitän zur See gefahren und war leidenschaftlicher Jäger. Aus gesundheitlichen Gründen kann er diesem schönen naturverbundenen Hobby nicht mehr nachgehen.

Sabine Timm hat auf dem großen Grundstück keine Langeweile. „Mein Hobby ist mein Garten“, versichert die ehemalige Postangestellte. Kürzlich wurde eine zu groß gewordene Fichtenhecke entfernt und dafür ein neues Blumenbeet angelegt. „Und ein Hof braucht doch auch einen Hund“, ist sie überzeugt. Theo, ein Mischling aus dem Tierheim, hat bei ihnen ein schönes Zuhause gefunden. Klein Behnkenhagen, ein Dorf, wo Menschen und die Tiere miteinander leben und sich alle wohlfühlen.

Von Roswitha Pendzinsky