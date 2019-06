Grimmen

Jubelnd kam Martina Albrecht durch die Massen beim Parkfest am Sonntagnachmittag zur Bühne gestürmt. Als Gewinnerin des Akku-Rasenmähers von Stihl hatte die junge Frau aus Vorland auch allen Grund, sich zu freuen. Genauso wie diejenigen, die Werkzeuge, Fahrräder oder Gutscheine der großen Parkfest-Tombola mit nach Hause nehmen konnten. Nur der Hauptpreis – eine Aida-Reise – blieb bisher ohne Besitzer. Die entsprechenden Losnummer veröffentlicht die OZ am Dienstag. Alle Gewinner hatte übrigens Paula Print – das Maskottchen der OSTSEE-ZEITUNG – ermittelt, dass am Wochenende regelmäßig das Parkfest besucht hatte.

Nicht nur die Gewinner, sondern auch wieder viele Hundert Besucher erlebten im Anschluss an die Verlosung Stargast Anna-Carina Woitschack als Abschluss des Festes auf der Hauptbühne. „Grimmen ist total schön, das Fest ist gemütlich und alle sind gut drauf“, hatte die Sängerin vor ihrem Auftritt gesagt.

„Das Parkfest war wieder ein voller Erfolg“, sagt Stadtsprecher, Moderator und Hauptorganisator Thorsten Erdmann. „Wir sind sehr zufrieden.“

Traditionell knüppeldicke-voll war der Volkspark von Freitag bis Sonntag. Non-stop-Unterhaltung auf beiden Bühnen, Schlemmereien, Händler, Spiel und Spaß, Karussells und viel Musik sorgten für Abwechslung.

Zur Galerie Tausende Besucher zählte das Parkfest 2019 im Volkspark.

Schon am Freitagabend hatten etwa 2000 Gäste den Karat-Songs der „Seelenschiffe“ –einer Karat-Cover-Band gelauscht, getanzt, oder einfach nur den Trubel an der Hauptbühne genossen. Andere nutzten dagegen die lauschige Atmosphäre im Biergarten. Dort heizten unter anderen „Boogie Trap“ ordentlich ein. Barbara Theophile-Hansen und ihr Mann Reimer Hansen aus Willerswalde beispielsweise hielt es nicht mehr auf den Plätzen. „Ich war schon einmal vor Jahren beim Parkfest, allerdings tagsüber und bin ganz erstaunt, wie viele Besucher hier sind. Leider recht wenig Landbevölkerung, wie mir scheint“, sagt Barbara Theophile Hansen.

Der Sonnabend startet dann mit der Grimmener Blasmusik zum Frühshoppen. Von traditioneller Blasmusik, über Udo Jürgens, der Olsenband – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Einer, der von morgens an der Hauptbühne dabei war, ist Werner Zeeck. „Wo unsere Grimmener Blasmusiker sind, sind wir auch“, sagt er und meint damit sich und seine Frau. Alles sei top beim Parkfest 2019. Nur alkoholfreies Bier vermisse er auch in diesem Jahr. Das Ehepaar verbringe gemeinsam mit der Verwandtschaft und Bekannten den ganzen Tag im Park. Werner Zeeck: Beim Parkfest bleibt die Küche kalt. Hier gibt es ja mehr als genug.“

Wenige Meter weiter wartet die fünfjährige Clara bei Clown Holino darauf, dass ihr Schmetterling aus Luftballons fertig wird, während ihre achtjährige Schwester Hannah gerade von der Hüpfburg kommt. Holger Pautz, alias Clown Holino, geht auf alle Wünsche der Kinder ein, und so kann Clara den bunten Schmetterling schon bald freudestrahlend in Empfang nehmen.

Einige Abiturienten in spe nutzen das Fest, um selbstgebackenen Kuchen zu verkaufen. „Wir wollen damit unseren Abi-Ball im nächsten Jahr finanzieren, und es läuft super. Besser als gedacht“, sagt Hamza Barkouki, der ursprünglich aus Syrien stammt und das Grimmener Gymnasium besucht.

Eine ganze Gruppe aus Stralsund, begleitet von Oma und Opa aus Grimmen, hat sich feste Plätze für den ganzen Tag etwas abseits von der großen Bühne gesucht. „Wir kommen jedes Jahr aus der Hansestadt zum Parkfest nach Grimmen, es ist super hier“, erzählt Ute stellvertretend für die ganze Truppe. Ein großes Hallo bekommt das Maskottchen der OSTSEE-ZEITUNG „ Paula Print“, unter deren Kostüm sich traditionell Julia Stauske versteckt, von der feierlustigen Truppe. Die „Zeitungsente“ ist auch bei der erst achteinhalb Monate jungen Betti Marie Demski und Ben Karl Krüger (4) aus Elmenhosrt willkommen. Und natürlich ihre kleinen Geschenke, die Paula im Körbchen mitbringt ebenso. Die sind übrigens auch bei den Erwachsenen im Festzelt an der Bühne gefragt, während andere schon in den frühen Nachmittagsstunden bei Schlagern von Diana Sorbello wieder tanzen.

Für richtig Stimmung sorgt dann das „Saxo-Fun-Orchester“ aus Sachsen-Anhalt. „Verrückte Jungs und Mädels, die bereits zum dritten Mal in Grimmen sind“, erzählte Thorsten Erdmann, bevor es in die nächste Partynacht und den Parkfest-Sonntag geht.

