Es wird ein heißer Siebenschläfertag: Bereits um 8 Uhr zeigt das Thermometer in Rostock 20 Grad Celsius im Schatten an. Reichlich Stauwarnungen gibt es obendrein. Der Automobilclub ADAC hat prognostiziert, dass viele Urlaubstouren an diesem Wochenende auch im Nordosten im Stau enden werden.

Tourismusverband gibt sich unaufgeregt

Tatsache ist: Auch in Berlin, Brandenburg, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein beginnen jetzt die Ferien. Hinzu gesellen sich die Reisenden, die aus Skandinavien in Richtung Meer oder in den Süden unterwegs sind. Der Tourismusverband MV indes gibt sich unaufgeregt. Man erlebe das Sommer für Sommer. An diesem Wochenende erwartet Verbandsgeschäftsführer Tobias Woitendorf mehr als 350 000 Gäste. Zum Vergleich: Bei Superwetter seien es in den Vorjahren schon mal locker 450 000 Gäste gewesen.

Nadelöhre durch Baustellen

Da es auf den Straßen im Nordosten auch Nadelöhre gibt, entstünden halt Staus. Und das Kardinalproblem sind die Straßenarbeiten. Allein auf der aktuellen Übersichtskarte des Schweriner Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung sind 44 große Baustellen vermerkt. Hinzu kommt, wie in Rostock, eine kaum überschaubare Zahl von Teil- und Vollsperrungen. Grund genug für OZ, sich auf Tour zu begeben.

Auf der aktuellen Übersichtskarte des Schweriner Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung sind 44 große Baustellen vermerkt. Quelle: Ministerium/A. Zill

Intensiver Rückreiseverkehr

Bereits gegen 9.30 Uhr herrscht am Autobahnkreuz Rostock – es verbindet die Bundesautobahnen 19 und 20 – lebhafter Rückreiseverkehr Richtung Berlin. In Richtung Küste ist das Fahrzeugaufkommen noch sehr überschaubar. Wohnmobile, Pkw mit Wohnanhänger, vollgestopfte Autos mit Fahrrädern auf dem Dach oder am Heck – auf der A 19 wird der Tross an der Baustelle Höhe Abfahrt Güstrow abgebremst. Tempo 60. Über sechs Kilometer dauert die Zuckelei an. Die Pkw-Anzeige verheißt 24,5 Grad Celsius Außentemperatur.

Langsam über Petersdorfer Brücke

Und schon wartet die nächste Baustelle zwischen Linstow und Malchow. Einspurig. Tempo 60. Doch es rollt. Über die Dauerbaustelle Petersdorfer Brücke geht es dann noch langsamer. Und wenig später sind etwa zehn Minuten Geduld gefragt, um das Hindernis im Bereich der Anschlusstelle Röbel zu passieren. Bis zur Landesgrenze am Dreieck Wittstock/ Dosse ist es dann nicht mehr weit.

Die Dauerbaustelle Petersdorfer Brücke auf der A19 ist ein Nadelöhr. Hier kommt es oft zu Staus bzw. zähfließendem Verkehr. Quelle: Martin Börner

Senioren wollen nach Zingst

„Etwa zehn Minuten haben wir auch bei Röbel gebraucht, um diese Engstelle in Richtung Rostock zu passieren“, erklärt Heinz Lehmann aus Hohen Neuendorf ( Brandenburg) . Der 79-jährige macht mit seiner Ehefrau Elke (75) gemütlich Rast auf einem kleinen Parkplatz in Höhe Linstow. Die Rentner sind auf dem Weg nach Zingst auf dem Zingst. „Seit 50 Jahren machen wir dort regelmäßig Ferien. Das Ostseeheilbad ist fast unsere zweite Heimat“, erzählt Elke Lehmann. Sie seien bisher entspannt durchgekommen und verfolgten die Staunachrichten sehr genau“, so die Senioren.

Bevor es nach Zingst auf dem Zingst weitergeht, machen Elke und Heinz Lehmann aus Hohen Neuendorf (Brandenburg) auf einem Parkplatz auf der A19 in Höhe Linstow eine kleine Pause. Quelle: Martin Börner

Tour-Ende nach Motorschaden

Die Ferientour für eine junge Familie mit drei Kindern aus Potsdam ( Brandenburg) endet dagegen ersteinmal auf diesem kleinen Parkplatz. „Bei dem 29 Jahre alten VW-Bus ist wahrscheinlich die Kopfdichtung des Motors kaputt“, erklärt Michael Bartels (55). Der Schweiß rinnt dem Fahrer des Abschleppwagens der Güstrower Autohaus Nord GmbH übers Gesicht, als er den Pannenwagen auf die lange Pritsche seinen Transporters zieht. Am Abend wird der im Auftrag des ADAC arbeitende Kfz-Spezialist sechs komplizierte Einsätze absolviert haben.

Michael Bartels vom Güstrower Autohaus Nord arbeitet im Auftrag des ADAC. Hier schleppt er einen VW-Bus ab, der auf der A19 einen Motorschaden hatte. Quelle: Martin Börner

„Gelbe Engel “ landesweit sehr gefragt

„Der Freitag war die Ruhe vor dem Sturm“, erklärt zur gleichen Zeit in Lobbe auf Rügen seine Kollege Stefan Roedszus. Der 54-Jährige gehört zu den insgesamt 29 Straßenwachtfahrern des ADAC in MV. Seit acht Jahren arbeitet er auf der Insel. An diesem Sonnabend haben die „Gelben Engel“ nicht nur auf Rügen, sondern besonders auch im Landkreis Rostock und im Bereich Wismar extrem viel zu tun. Starthilfe, Probleme mit der Motorelektronik, Reifendefekte und Fahrzeugöffnungen stehen bei den Ursachen für die Pannenhilfe ganz vorn, so Roedszus.

Stau am Tribseer Loch

Neben der Zahl der Hilferufe havarierter Fahrzeugbesitzer steigt auch die Temperatur um die Mittagszeit nochmals kräftig an. Und die 27 Grad Celsius sind kein Vergnügen, wenn es nicht mehr weitergeht. Während es am sonst stauträchtigen Rostocker Kreuz weiter gut rollt, stehen die Fahrzeuge auf beiden Seiten des Tribseer Lochs auf der A20 gegen 13 Uhr auf jeweils drei bis vier Kilometern Länge. Susanne Schneider (40) und Markus Müller (42) aus Aschaffenburg ( Bayern) haben diesen Zwangsstopp mehr zufällig vermieden.

Italienurlauber haben umgebucht

Das Ehepaar ist mit Tochter Romi (5) und den zwei Jahre alten Zwilligen Lenni und Tobias gegen 5 Uhr daheim gestartet. „Da die Kinder kurz zuvor aufgewacht sind, haben wir vor der Brückenbaustelle auf der A20 die Abfahrt Bad Sülze gewählt“, erzählt Susanne Schneider. Sehr zur Freude der Lütten, die sich in Langsdorf unter anderem ein großes Eis schmecken lassen. „Wir gehören zu den Italienurlaubern, die jetzt auf MV umgebucht haben“, sagt Susanne Schneider. Dann geht es für die Bayern weiter nach Greifswald. Später wollen die fünf Aschaffenburger noch an die Seenplatte.

Die fünf Aschaffenburger entgingen dem Stau am Triebseer Loch und machten Mittagspause in Langsdorf: Romi (vorn l., 5), Tobias (2) und Lenni (2) sowie ihre Eltern Susanne Schneider (40) und Markus Müller (42) freuten sich über das Eis zum Nachtisch. Quelle: Martin Börner

Große Probleme nach Unfällen

Gegen 14 Uhr stehen bei 30 Grad Celsius die Autos auf der A20 am Triebseer Loch auch in Richtung Rostock Stoßstange an Stoßstange. Auf fast sechs Kilometern. Das hat selbst die erfahrenen Polizeihauptwachtmeister Dirk Giese (52) und Mayk Engel (51) überrascht. „Ansonsten haben wir hier das ganz normale Sommerchaos“, so Engel. Vor allem an den Freitagen und Sonnabenden schnappen die Staufallen regelmäßig zu. „Und übermüdete Urlauber sind häufig in Auffahrunfälle verwickelt“, erklärt Giese. Dann geht nichts mehr, und die Beamten vom Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Grimmen müssen den Nachfolgeverkehr warnen. Ein gefährlicher Job, wie er einräumt.

Die Polizeihauptwachtmeister Dirk Giese (r.) und Mayk Engel vom Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Grimmen sind am Tribseer Loch auf der A20 aufgrund von Staus oder Unfällen oft im Einsatz. Quelle: Martin Börner

Crash: Pkw wendet auf B 96

Am Abend hat der Schichtführer des Grimmener Reviers Steffen Gleß (51) nicht nur die über mehrere Stunden anhaltenden Staus am Triebseer Loch im Protokoll vermerkt. Auch zu einem schweren Unfall werden die Beamten gerufen. Gegen 14.15 Uhr wendet auf der B96 auf Rügen ein Pkw, da Stau herrscht. Es kommt zum Crash mit drei Schwer- und einem Leichtverletzten. Die Rügenbrücke muss über Stunden gesperrt und der Verkehr über den alten Rügendamm umgeleitet werden.

Für Pannenhelfer ist noch lange nicht Schluss

Auf der A19 staut sich der Verkehr an der Petersdorfer Brücke den Nachmittag über in gewohnter Form. Die „Gelben Engel“ und ihre Partner rücken derweil in MV insgesamt zu mehr als 250 Einsätzen aus. Und bei ihnen ist noch lange nicht Schluss an diesem Sonnabendabend.

