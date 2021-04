Trotz verspäteter Öffnung und Zugangsbeschränkung kamen im vergangenen Jahr 5500 Besucher in das Freibad in Kirch Baggendorf. Derzeit laufen die Vorbereitungen auf die diesjährige Saison. In das beliebte Bad wird weiter investiert. Sogar ein Schwimmbadverein soll gegründet werden.