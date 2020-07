Das hat der Tierparkförderverein mit der Spende des Auto-Centers Grimmen vor

Grimmen

Alljährlich veranstaltet das Auto-Center Grimmen ein Sommerfest. Der Erlös aus verschiedenen Angeboten kommt stets dem Tierparkförderverein der Trebelstadt zugute. Das Sommerfest ist ausgefallen. Geld für den Verein gab es trotzdem.

„Der Tierpark mach die Stadt Grimmen lebenswert.“

Mit 1000 Euro unterstützt das Auto-Center, zu dem zehn Autohäuser gehören, den Verein, der seit 1992 die städtische Einrichtung unterstützt. „Auch wenn unser Sommerfest in diesem Jahr aufgrund der Corona-Krise ausfallen musste, ist es uns eine Herzensangelegenheit, den Verein zu unterstützen“, sagt der Betriebsleiter des Nissan-Autohauses, das zum Auto-Center gehört. Christian Ludek, einer von zwei der Auto-Center-Gesellschafter, fügt hinzu: „Weil der Tierpark die Stadt Grimmen lebenswert macht.“

Dieses Graffiti am Schafstall wirbt an der Landesstraße für den Grimmener Zoo. Finanziert hat es der Tierparkförderverein. Quelle: Raik Mielke

Neuer Hühnerstall, ein von der Landesstraße aus zu sehendes Graffiti, das auf den Zoo aufmerksam macht, ein Staudenbeet im Eingangsbereich, Feste für Jung und Alt sowie vieles mehr: Der Tierparkförderverein realisiert Vorhaben, für die der Stadt das Geld fehlt. Umso mehr freue man sich über die großzügige Spende, wie Vereinskassenwartin, Karola Steinbring, und die stellvertretende Vereinsvorsitzende, Heike Bünger, sagen.

Corona und Pläne der Stadt bremsen Tierparkförderverein aus

„Jedoch sind wir momentan zum Nichtstun verdammt“, bedauert Heike Bünger. Gründe dafür gebe es zwei. „Unsere Feste, beziehungsweise jene, bei denen wir das Tierpark-Team unterstützen, dürfen aktuell aufgrund der Corona-Krise nicht stattfinden“, nennt Heike Bünger einen. In Sachen Investitionen seien es die Pläne der Stadt, dem Tierpark ein neues Konzept zu verpassen, ihn umzugestalten (die OZ berichtete). Dieses ist, so der Stand bei der jüngsten Stadtvertretersitzung, derzeit in Erarbeitung. „Bis klar ist, was aus dem Tierpark wird, werden wir natürlich nicht mehr in Größenordnungen investieren“, sagt Heike Bünger.

Das Geld vom Auto-Center Grimmen werde also erst mal auf die hohe Kante gelegt. Aber man hoffe auf ein Wiedersehen mit allen jungen und älteren Tierpark-Fans sowie Förderern im September. Heike Bünger: „Unser Herbstfest ist für den 26. September geplant und findet hoffentlich auch statt.“

Von Anja Krüger