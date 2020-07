Das hatte der Grimmener Heimattierpark am Landeszootag zu bieten

Grimmen

So viel Zuspruch an einem Tag hat der Grimmener Heimattierpark wohl selten erlebt. Anlässlich des Landeszootages am Mittwoch hat die städtische Einrichtung einige Aktionen geboten, an denen nicht nur die jungen Gäste ihre Freude hatten.

Quiz lädt auf Entdeckungstour

Schon vor 10 Uhr, dem offiziellen Start, strömen Jung und Alt in das Naherholungsgebiet am Schwanenteich. Wohl auch der freie Eintritt für Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 14 Jahren – diesen spendiert in diesem Jahr die Landesregierung – zieht. Als eine Viertelstunde später Zootierpflegerin Julia Zienicke den Tag eröffnet, haben sich rund 100 Gäste auf dem Spielplatzgelände versammelt.

Wovon ernähren sich Bienen? Und wie heißen die Ponys im Grimmener Zoo? Die Zwillinge Marle und Paula (11) aus Rostock hatten viel Freude an dem Quiz, bei dem sie 17 Fragen zu beantworten hatten. Quelle: Anja Krüger

„50 Anmeldungen von Kindern hatten wir für den ganzen Tag“, berichtet Heide Jahn, ebenfalls Mitarbeiterin des Zoos, die an diesem Tag sozusagen den Hut auf hat. Doch bereits am Vormittag zählen die Mitarbeiter rund 50 Kinder im Alter von über drei Jahren.

Zwei davon sind die Zwillinge Paula und Marle. Die beiden elfjährigen Mädchen aus Rostock sind zu Besuch bei ihren Großeltern in Grimmen. Den Tierpark kennen sie aus früheren Besuchen. Das Quiz, das Julia Zienike vorbereitet hat, dürfte also kein Problem sein. Doch so leicht hat es die Zootierpflegerin den Teilnehmern nicht gemacht. 17 Aufgaben gilt es zu lösen. Und die ein oder andere lässt die Mädchen grübeln – zumal sich der Zoo seit ihrem letzten Besuch im vergangenen Jahr doch verändert hat.

„Alle Fragen richtig beantwortet“

Wie viele Steinskulpturen gibt es im Tierpark? Wer wohnt bei den Weißbüschelaffen? Wie viele Kühe gibt es im Grimmener Zoo? Paula und Marle gehen allen Fragen genau auf den Grund – besonders letzterer. „Mit den Kühen sind doch sicher die Schottischen Hochlandrinder gemeint“, stellt Marle fest und macht sich sofort auf den Weg zum entsprechenden Gehege. Dort angekommen sind die beiden Mädchen etwas ratlos. „Sind die beiden großen Tiere denn tatsächlich auch Kühe?“, wollen sie wissen.

„Das Kälbchen ist auf alle Fälle keine“, meint Paula. Letztlich, um keinen Punkt zu verschenken, schreiben sie als Antwort: „eine Kuh, ein Bulle, ein Kalb“. Zootierpflegerin Julia Zienicke schmunzelt, als sie rund 45 Minuten später die Fragebögen der Elfjährigen in den Händen hält. „So genau hat das Quiz kaum jemand gelöst“, sagt sie lobend.

„Alle Fragen richtig beantwortet“, fügt sie hinzu. Mit einem kleinen Preis haben die Mädchen schließlich auch ein Andenken an diesen Tag. „Das ist wirklich eine sehr schöne Idee. Auch für die Grimmener Kinder, die auf diese Weise den ihnen sonst vertrauten Tierpark noch einmal neu entdecken können“, meint Oma Elisabeth Schulz.

Ohrenschmerzen? Ohrenkneifer sollen helfen

Während sie mit ihren Enkeltöchtern, so wie viele andere Großeltern und Eltern mit kleineren und größeren Kindern, durch den Zoo auf der Suche nach Antworten streift, ist auf dem Festgelände im Zoo ebenfalls reges Treiben. Dekorative Insektenhotels – speziell für Ohrenkneifer und Wildbienen – können dort hergestellt werden. Während sich die Unterkunft für Bienen noch leicht erklären lässt, guckt der ein oder andere Gast in Bezug auf ein Zuhause für Ohrenkneifer doch fragend Julia Zienicke an.

Die Zootierpflegerin erklärt: „ Ohrenkneifer, die eigentlich Ohrwürmer heißen, fressen Blattläuse. Und ich habe gerade gelesen, dass früher diese Tiere, zerrieben zu Pulver, gegen Ohrenschmerzen geholfen haben sollen.“

Selbst Dresdner begeistert von Grimmener Zoo

Wohl mehr der Nutzen gegen Blattläuse veranlasst dann schließlich Ines Hirsch aus Schwaan, die mit ihren beiden Kindern Leni (2) und Moritz (1) sowie den Eltern Rita und Peter Biederstedt aus Demmin den Vormittag im Grimmener Zoo verbringt, ein solches Ohrenkneifer-Zuhause zu basteln. Und das ist schnell gemacht. Eine Juteseil mit Quersteg am Ende durch das Abflussloch eines Tontopfes gesteckt, Stroh in den Tontopf gestopft, ein Netz – das am Topf durch einen Gummi gehalten wird – drüber gespannt: Fertig!

Die 15-jährige Hiltja aus Dresden fertigte sich unter Anleitung von Norbert Karge eine Wildbienenbehausung. Quelle: Anja Krüger

Auch die 15-jährige Hiltja und ihre Schwester Hedwig (5) haben bereits ein Ohrenkneifer-Zuhause gebastelt. Nun bohrt die 15-Jährige Löcher in verschiedenen Größen in eine dicke Holzscheibe. „Wir wohnen eigentlich in Dresden, sind bei Oma und Opa zu Besuch“, erzählt Hiltja nebenbei.

Zwar sei der Grimmener Zoo nicht mit jenem in ihrer Heimatstadt zu vergleichen, „aber ich bin immer wieder überrascht, was dieser kleine Tierpark zu bieten hat. Ich komme immer wieder gern hierher“, sagt sie, bevor sie sich mit ihrer kleinen Schwester und den Quartieren für die Insekten auf den Rückweg zu den Großeltern macht.

Von Anja Krüger