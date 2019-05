Grimmen

Wahlforum, Jubiläum und Hoffest: Das Wochenende naht und mit ihm abwechslungsreiche Veranstaltungen in der Region. Am Freitagabend um 18.30 Uhr lädt die OSTSEE-ZEITUNG zu einem Wahlforum nach Zarrendorf ein. Im Haus des Vereins „Lebensräume“ stellen sich die beiden Kandidaten vor, die sich um den Posten des Bürgermeisters bewerben. Die Gäste sollten ihre Chance nutzen, Ulrike Graap, die seit 25 Jahren Bürgermeisterin in Zarrendorf ist und ihrem Herausforderer Christian Röver Fragen zu stellen und sich über die Entwicklung im Dorf zu informieren. Beide Kandidaten werden ihre Ziele und Prioritäten für die weitere Entwicklung Zarrendorfs vorstellen, auf die Zusammenarbeit mit Vereinen und Unternehmen im Ort eingehen und sich den Zuschauerfragen stellen.

Vor 20 Jahren entstand Großgemeinde Süderholz

Wer mehr Lust auf eine fröhliche Feier hat, ist am Sonnabend zwischen 10 und 14 Uhr in Poggendorf richtig. Dort feiert die Gemeinde Süderholz 20. Geburtstag, damals entstand die Großgemeinde. Ab 10 Uhr erwartet die Gäste eine Bilderdokumentation zu Ereignissen in der Gemeinde. Ein Ständchen zum Geburtstag spielt die Zarrentiner Blaskapelle und die jüngsten Besucher können sich auf einer Hüpfburg und beim Brushen austoben, oder den Zufall am Glücksrad herausfordern. Technik zeigt die Süderholzer Feuerwehr, denn die stellen ihre Fahrzeuge zur Schau. Kulinarisch versorgt werden die Gäste mit Spezialitäten von der Vorpommerschen Genussmanufaktur. Es gibt Bratwurst, Wildschwein, Kaffee und selbst gebackenen Kuchen.

Bauernhof lädt Gäste ein

Auch in Stahlbrode wird am Sonnabend gefeiert. Von 11 bis 17 Uhr lädt der „Landwert Schulbauernhof“ zu einem Hoffest ein und feiert damit sein zehnjähriges Bestehen. In der Backstube können Besucher lernen, wie gute Butter entsteht. Es wird gefilzt, am Feuer geschnitzt und getrommelt. Außerdem präsentieren Partner und Lieferanten des Schulbauernhofs ihre Produkte. Jährlich kommen mehr als 1000 Kinder aus Mecklenburg-Vorpommern und anderen Bundesländern für Klassenfahrten und Ferienfreizeiten auf den Hof. Die Mitarbeiter bieten ein Umweltbildungsprogramm und Erholungsmöglichkeiten. Für die Zeit ihres Aufenthaltes sind die Kinder für die Erzeugung ihrer Lebensmittel selbst zuständig. Sie versorgen die Tiere und pflegen den Garten, backen Brot, verarbeiten Sahne zu Butter, Milch zu Frischkäse und kochen ihr Essen selbst.

Carolin Riemer