Das ist am Wochenende in der Region Grimmen los

Grimmen

Es sind Winterferien – viele sind verreist. Ein paar Tipps zum Wochenende gibt es aber dennoch für Grimmen und Stralsund:

Über interessantes Tierverhalten, hautnahe Begegnungen mit den ‚Big Five’ und seine Arbeit im Naturschutz berichtet Ranger Frank Weitzer am 15. Februar um 19 Uhr in Grimmen in seiner 2020er Vortragsreihe.

Dabei nimmt der Fotograf und Tierschützer seine Zuhörer mit auf eine spannende und informative Reise durch die Weiten der afrikanischen Savanne. Der Überlebenskampf der wilden Tiere in der sengenden Hitze des Etosha-Nationalparks in Namibia, hautnahe Begegnungen mit Elefanten in Botswana und Nashörnern in Südafrika entführen in die faszinierende Welt der Safaris.

Der Grimmener Frank Weitzer, der neun Jahre in Zentralafrika als Wildnisführer tätig war, berichtet auch von seiner Arbeit im Naturschutz und welche Herausforderungen es zu meistern gibt, um den Erhalt der Paradiese zu sichern. Karten gibt es im Kulturhaus oder unter Tel. 038326 / 24 24. Die Tickets kosten 5 Euro. Einlass ist am Sonnabend ab 18 Uhr, die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Weitere Infos unter www.treffpunkt-grimmen.de.

Führung über den St. Jürgen Friedhof

Die Gartenhistorikerin Angela Pfennig lädt Interessierte zu einer Führung zum St. Jürgen Friedhof in Stralsund, einem Gartendenkmal, ein. Treffpunkt ist am 15. Februar um 10 Uhr am Eingang in der Hainholzstraße.

Bis das Zwerchfell schmerzt

Pubertät ist, wenn man trotzdem lacht. Das ist das Motto von Matthias Jung. Mit seinem neuen Programm „Chill mal – am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig“ ist er am 15. Februar um 20 Uhr im Klausdorfer Vorpommernhus, Prohner Straße 20, zu Gast. Die Teenager rebellieren, lassen alles herum liegen – vor allem sich selbst. Und die Eltern müssen lernen loszulassen – vor allem die Kreditkarte. Aber, chillt mal, Eltern.

Der studierte Diplom-Pädagoge Matthias Jung kommt zur Hilfe. Der Comedian gibt interessante wissenschaftliche und neurologische Einblicke in die Verhaltensweisen und Gehirne der Pubertierenden und halt hilfreiche sowie humorvolle Tipps und Tricks im Gepäck.Karten gibt es in Tourismuszentrale Stralsund unter Telefon 03831/25 23 55, unter www.reservix.de oder direkt im Vorpommernhus unter Tel. 03­ 83 23 / 814 42.

Von Almut Jaekel