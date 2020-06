Das ist der Corona-Krisenmanager aus Vorpommern-Rügen

Stralsund

Jörg Heusler hält ein DIN A4 großes, dickes, weißes Schreibheft in die Luft. „Das ist mein Corona-Tagebuch“, sagt der Fachdienstleiter Gesundheit des Landkreises Vorpommern. Der erste Eintrag stammt von 26. Februar dieses Jahres. Stichpunktartig ist da festgehalten: „In ganz MV noch kein Corona-Fall aufgetreten.“ Etwas tiefer steht da: „Treffen mit Mitarbeitern, überlegen, was jetzt zu tun ist. Aufgaben verteilen.“

Der erste Corona-Fall des Landes wurde dann am 3. März in Greifswald bekannt, der erste Infizierte in Heuslers Verantwortungsbereich am Abend des gleichen Tages aus Stralsund gemeldet. Vorläufiger Höhepunkt: Am 6. Juni ordnete der Landkreis im Zusammenhang mit den Pfingstgottesdiensten für 350 Besucher in drei Kirchen als Sicherheitsmaßnahme eine zweiwöchige Quarantäne an.

Isolation für 350 Menschen

Wie schickt man eigentlich 350 Menschen in die häusliche Isolation? „Das hat dem Krisenstab und mir auch Kopfzerbrechen bereitet“, sagt Jörg Heusler. Die Leute hatten an einem der Gottesdienste teilgenommen, die die katholische Gemeinde St. Bernhard in Stralsund und Grimmen gefeiert hatte. Kurz nach Pfingsten war ein Priester der Gemeinde positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach ersten Tests stand fest, dass sieben weitere Menschen infiziert waren, die vorher nicht als Kontaktpersonen in Erscheinung getreten waren.

„Wir mussten das Risiko abschätzen und versuchen, es kleinzuhalten, vor allem das für die Besucher des ökumenischen Gottesdienstes in St. Marien mit seinen 250 Gästen“, sagt Heusler. Er weiß: „Eine praktikable Idee hatte schließlich Landrat Stefan Kerth.“ Der promovierte Jurist ordnete die Allgemeinverfügung zur Quarantäne an. Diese hat sich inzwischen erledigt und keine weiteren Infektionsfälle bestätigt.

Bewährungsprobe als Amtsarzt auf Rügen

Pressegespräch im Jahr 2007: Die damalige Rügen-Landrätin Kerstin Kassner (Linke) und Amtsarzt Jörg Heusler (re.) werten die Situation aus. Quelle: OZ-Archiv

Seine erste große Bewährungsprobe hatte Jörg Heusler 2006 als Amtsarzt auf Rügen, als die Insel noch ein selbstständiger Landkreis war. Auch sie hatte mit einem Virus zu tun: H5N1 – dem Auslöser der Vogelgrippe. Damals war er gerade ein Jahr im Amt.

„Die Situation hat dazu geführt, dass ich ganz schnell viele Kontakte auf der Insel knüpfen musste, die wichtig waren für die Arbeit im Krisenstab und die bis heute halten.“ Und mit dem Wissen von heute sagt Heusler im Rückblick auf die Vogelgrippe: „Damals haben wir eine schlechte Kommunikation nach außen gehabt.“

Feuerwehrleute in Schutzanzügen ziehen im Februar 2006 in der Nähe der Wittower Fähre einen toten Schwan aus dem Uferbereich. Quelle: dpa

Transparenz von großer Bedeutung

Diese Erfahrung nutzt er heute unter den Bedingungen der Corona-Pandemie, vor allem dazu, die Menschen besser mitzunehmen. Er möchte ihnen das ständig wachsende Wissen um die Zusammenhänge von Virusinfektion und den Reaktionen staatlicher Verwaltung darauf vermitteln. Transparenz ist dabei ein Wort, das er gerne gebraucht.

Dafür stellte sich der Fachdienstleiter dann auch schon mal vor die Videokamera und erläuterte auf Youtube das aktuelle Infektionsgeschehen im Landkreis. Unterstützt wird er dabei von einem Team aus Fachleuten des gesamten Landratsamtes, das vom Internet über das Telefon und Printmedien alle Kanäle nutzt, die Leute zu erreichen und ihnen ihre Fragen zu beantworten. Allein Anfang April verzeichnete die Internetseite des Landkreises 47 000 Aufrufe zum Thema Corona.

Harzer Naturell

Der 53-jährige Mediziner vermittelt das alles mit leiser, unaufgeregter Stimme. Vielleicht entspricht das eher seinem Harzer Naturell. In Wippra geboren, studiert er nach dem Abitur Medizin in Jena, wird Facharzt für Allgemeinmedizin und arbeitet im Vetschau im Spreewald in seinem Beruf. 1998 wechselt Jörg Häusler in den öffentlichen Gesundheitsdienst. „Für mich ist das bis heute ein unheimlich vielseitiges Tätigkeitsfeld“, sagt er.

Doch zunächst bedeutete es für ihn, noch einmal eine fünfjährige Ausbildung zum Facharzt für öffentliche Gesundheit zu absolvieren. „Erst damit ist man befähigt, eine Behörde wie das Gesundheitsamt zu führen“, sagt er und, dass ihn genau diese Aufgabe gereizt habe.

Neue Herausforderung: Fachdienstleiter Gesundheit

Als ihm bei einem Rügenurlaub sein Vermieter auf eine Stellenanzeige aufmerksam machte, mit der das Landratsamt der Insel nach einem Amtsarzt suchte, bewirbt er sich. Er wird genommen, wird 2005 Chef des Gesundheitsamtes. Seine Frau, ebenfalls Allgemeinmedizinern, wird hier Schulärztin.

Mit der Kreisgebietsreform 2011 in Mecklenburg-Vorpommern kommt eine neue Herausforderung auf Jörg Häusler zu. Er wird Fachdienstleiter Gesundheit der neuen Kreisverwaltung Vorpommern-Rügens in Stralsund. Auf der Insel noch Chef von 20 Mitarbeitern, gilt es nun, die Gesundheitsämter der einstigen Landkreise Rügen, Nordvorpommern und der kreisfreien Hansestadt Stralsund zusammenzulegen und eine schlagkräftige Struktur zu entwickeln. „Es war wichtig, die Kollegen dabei alle mitzunehmen“, sagt er und dass es ihm Spaß gemacht habe, das alles zu organisieren.

60 Mitarbeiter – gutes Team

Heute hat Heusler 60 Mitarbeiter und ist überzeugt: „Ich habe ein gutes Team.“ Ganz offensichtlich hat sein Plan geklappt, alle auf dem Weg in die neue Struktur mitzunehmen. Jörg Heusler kann mit den Leuten, das merkt schnell, wer sich mit ihm unterhält. Sein Team, darunter neun Ärzte, braucht er nicht nur in Corona-Zeiten, sondern vor allem für die umfangreiche Aufgabenpalette des Fachdienstes.

Der kinder- und jugendzahnärtzliche Dienst gehört unter anderem dazu. Dieser soll unter 25 000 Kindern im Kreis zwischen drei und 18 Jahren jene herausfinden, die eine Prophylaxe nötig haben. Der sozialpsychiatrische Dienst organisiert Hilfen für Menschen mit seelischen Leiden. Zum Verbraucherschutz gehören unter anderem die regelmäßigen Badewasserkontrollen.

Kern: Hygiene- und Infektionsschutz

„Kern des Gesundheitsamtes ist aber der Hygiene- und Infektionsschutz“, sagt Heusler. Beim Fachdienst laufen jährlich etwa 4000 Meldungen über Infektionskrankheiten ein – vom Norovirus über Tuberkulose bis zum eher exotischen Dengue-Fieber – auf die reagiert werden muss.

Der Ausbruch einer Pandemie wie die durch das Coronavirus ist daher für den Mediziner Jörg Heusler keine Überraschung. „Die einzigen, die geahnt haben, dass so etwas passieren könnte, waren die Gesundheitsämter, denn wir haben die Pandemiepläne dazu in der Schublade. Die Frage war daher nie, ob so etwas geschieht, sondern wann.“

Von Jörg Mattern