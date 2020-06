Das könnten die neuen ehrenamtlichen Richter aus Vorpommern-Rügen sein

Grimmen

Vorschläge für ehrenamtliche Richter – sowohl für das Oberverwaltungsgericht des Landes Mecklenburg-Vorpommern als auch für das Verwaltungsgericht – in der Hansestadt Greifswald wurden vom Kreistag Vorpommern-Rügen bestimmt. Die dann gewählten Ehrenamtler werden für die Zeit von 2020 bis 2025 tätig sein.

Grimmener auf der Vorschlagsliste

Grundlage für diese Wahl sind Vorschlagslisten, auf denen etwa doppelt so viele Personen erfasst sind, wie schließlich gewählt werden. Für die Arbeit als Ehrenamtsrichter am Verwaltungsgericht wurden aus Vorpommern-Rügen deshalb 32 Personen vorgeschlagen. 19 werden schließlich ehrenamtlich als Richter tätig sein. Dazu gehören unter anderen Henry Schulz und Lisa Block-Walther aus Grimmen, Gerda Rettich und Katharina Wolff aus der Gemeinde Sundhagen sowie Rainer Jung aus Zarrendorf.

Für die Arbeit am Oberverwaltungsgericht wurden 14 Vorschläge für dann später acht Ehrenamtsrichter unterbreitet. Dazu zählen Lutz Herzberg und Armin Latendorf aus Grimmen sowie Detlef Vogt aus Langenfelde in der Gemeinde Glewitz.

Persönliche Erfahrungen einbringen

Ehrenamtliche Richter nehmen an Gerichtsverfahren teil und wirken an der Gerichtsentscheidung mit. Besonders gefragt sind dabei die persönlichen Erfahrungen, Kenntnisse und auch Wertungen der Ehrenamtler aus ihrem täglichen Leben. Allerdings gelten auch für sie dieselben Grundsätze wie für Berufsrichterinnen und Berufsrichter. Sie sind also ebenso an Gesetz und Recht gebunden und haben in mündlichen Verhandlungen und in der Urteilsfindung dieselben Rechte und dieselbe Verantwortung, müssen neutral sein.

Die Kammern der Verwaltungsgerichte entscheiden jeweils mit drei Berufsrichtern oder Berufsrichterinnen und zwei ehrenamtlichen Richterinnen oder Richtern, soweit nicht eine Einzelrichterin oder ein Einzelrichter tätig ist.

Von Almut Jaekel