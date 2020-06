Das müssen Sie beim Besuch des Naturschwimmbades in Grimmen in diesem Sommer beachten

Grimmen

Am Sonnabend öffnete endlich das Naturschwimmbad in Grimmen. Und traditionell mit Regen. „Das ist immer so – egal, ob wir das Bad Anfang oder Ende Juni für die Besucher aufmachen“, sagt Stadtrat Roland Wildgans und macht damit gleichzeitig auf die coronabedingte Verzögerung aufmerksam.

Essen und Trinken mitbringen

Doch nicht nur der Eröffnungstermin ist 2020 ein anderer. Um den Corona-Vorschriften zu entsprechen, werden Anwesenheitslisten geführt, die nach vier Wochen vernichtet werden. Der Mindestabstand muss eingehalten werden, es gibt eine vorgeschriebene Wegeführung zum Ein- beziehungsweise Ausgang. Kinder unter zehn Jahren dürfen nur in Begleitung der Eltern oder Großeltern das Naturbad besuchen, und die Umkleidekabinen bleiben geschlossen. Die Volleyball-Wiese hinter dem Sanitärbereich wird vorläufig gesperrt. „Und es gibt keine Versorgung im Bad“, sagt Wildgans. Die Besucher dürfen sich aber natürlich selbst Essen und Getränke mitbringen. Nicht so dramatisch wird die Besucherbegrenzung auf 350 sein, denn diese Zahlen werden eher selten erreicht.

Anzeige

Den Badebetrieb überwachen täglich vier Rettungsschwimmer, teilt der städtische Pressesprecher Thorsten Erdmann mit. Insgesamt sind in den kommenden Wochen acht Mitarbeiter der DRK-Wasserwacht im Einsatz.

Weitere OZ+ Artikel

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Wahrscheinlich doch Schwimmkurse in den Ferien

Noch bis zur vorigen Woche sollte es in diesem Jahr keine Schwimmlager im Grimmener Naturschwimmbad geben. „Nun gibt es aus dem Schweriner Kultusministerium aber finanzielle Mittel und die Aufforderung, doch solche Kurse durchzuführen“, informiert der Stadtrat. 250 Euro pro teilnehmendes Kind aus der Jahrgangsstufe 1 werden bereitgestellt, sodass die Kurse für diese Kinder kostenfrei sind. Wildgans: „Die Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes in Grimmen kann sich vorstellen, deshalb Kurse durchzuführen.“

Naturschwimmbad Grimmen Das Naturschwimmbad Grimmen am Vorland täglich geöffnet – außer montags. Die Öffnungszeiten in den Ferien: Dienstag bis Freitag von 13 bis 19 Uhr / Sonnabend und Sonntag 10 bis 19 Uhr Außerhalb der Ferien: Dienstag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr / Sonnabend und Sonntag 13 bis 18 Uhr Eintritt: 1 Euro für Kinder / 2 Euro für Erwachsene Kontakt: Telefon 038326/53 977

Eltern und Schüler der Grimmener Neubauer-Grundschule und der Förderschule wurden über diese Pläne bereits informiert, die Pädagogen der Wander-Grundschule sind derzeit noch unschlüssig, weil an dieser Bildungseinrichtung Schwimmkurse zum Schuljahresbeginn im August geplant sind.

Von Almut Jaekel