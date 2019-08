Stralsund

Berauscht ohne Führerschein zu schnell im gestohlen Auto fahren und dann auch noch einen Unfall bauen – Fälle wie diese, bei denen man sich einfach nur an Kopf fasst, hat die Polizei in Vorpommern immer mal wieder auf dem Tisch. Nicht alle Straftäter stellen sich eben besonders geschickt an. Wie genau das aussehen kann, erzählen die kuriosen Vorfälle, die wir hier zusammengestellt haben.

Mutmaßlicher Autodieb lässt sich blitzen

Wer ein Auto stiehlt, gibt sich in der Regel größte Mühe, das unauffällig zu tun. Man will ja schließlich nicht erwischt werden. Eher ungünstig ist es da, wenn man sich selbst nicht unter Kontrolle hat und denkt, dass die Tempolimits nur für andere gelten. Das bescherte dem Mann auf den Fotos über und unter dem Text zweifelhafte Berühmtheit.

Sich mit einem gestohlenen Wagen blitzen lassen, das schafft nicht jeder. Der Dummkopf hat aber (bisher) Glück gehabt. Noch hat die Polizei ihn nicht ausfindig machen können. Aber vielleicht erkennt ihn ja nun jemand wieder? Das Bild ist übrigens schon vom Februar 2016. Der weiße Audi A5 (Kennzeichen: VR - VV 911) stand im Louis-Fürnberg-Weg in Stralsund. Weil sich noch einige persönliche Gegenstände darin befanden, wurde die Schadenssumme auf 40 000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei unter 03831 / 2450 entgegen.

Vom Kühlschrank in den Knast

Andrej Krosse, Sprecher der Polizeiinspektion Anklam, erinnert sich an einen kuriosen Fall aus Greifswald, der für den Täter hinter Gittern endete. Sie fanden ihn an einem höchst ungewöhnlichen Ort.

Da der Mann wegen eines Haftbefehls gesucht wurde, klingelten die Beamten an der Wohnungstür des Gesuchten. Seine Frau öffnete und versicherte, dass ihr Mann nicht zu Hause sei, worauf die Beamten eine Stunde lang die Wohnung durchsuchten. „Die haben das sehr gründlich gemacht, in Schränken und unter Betten gesucht. Als sich die Kollegen schon ergebnislos zurückziehen wollten, kam ein Polizist auf die Idee, auch den Kühlschrank zu checken“, so Krosse.

Und tatsächlich saß dort der Gesuchte. Als erstes habe er sich inständig bei der Polizei für die Befreiung aus dem Küchenmöbel bedankt, was ihm allerdings auch nicht weiterhalf. Denn die Freiheit währte nur kurz. Die Beamten vollstreckten den Haftbefehl und der Mann zog ins Gefängnis ein.

Zeitschriften hatten es ihm angetan

Sicher, es gibt Schlimmeres, aber auch Diebstahl ist kein Kavaliersdelikt. Und wenn man mal dabei ertappt wurde, ist man meistens durch mit dem Thema.

Nicht so ein älterer Herr, der sich im September 2017 im Stralsunder Bahnhofskiosk erwischen ließ, wie er mit zwei unbezahlten Fachzeitschriften unter dem Arm den Laden verließ. Bis zum Eintreffen der Bundespolizei hielt der Verkäufer den 64-jährigen Stralsunder fest.

„Bereits im Gespräch mit den Beamten gab der Mann seine Tat unverfroren zu“, schilderte die Polizei seinerzeit. Warum dieser Mann allerdings zu einem Fall für diese Zeitungsseite wurde, stellte sich während der weiteren Überprüfung der Personalien heraus. Denn wegen gleicher Delikte ist er bereits in stolzen 23 Fällen polizeilich in Erscheinung getreten. Mal ein Tipp: Fachzeitschriften kann man auch in vielen Bibliotheken lesen – gratis.

Polizei weckt schlafenden Einbrecher

Diese Nacht in Ribnitz-Damgarten hätte böse enden können für einen jungen Rostocker. Wenn es richtig blöd gelaufen wäre, hätte es sogar seine letzte Nacht auf Erden sein können. Augen auf bei der Schlafplatzwahl, hätte man ihm eines frühen Samstagsmorgens im Oktober des Jahres 2009 wohl zurufen wollen. Gleichwohl: Gehört hätte er den Hinweis womöglich nicht. Als ihn am Morgen gegen 9.30 Uhr nämlich die Polizei weckte, hatte der junge Mann einen Atemalkoholwert von 1,72 Promille und Drogen in der Tasche. Gut möglich, dass er davon ebenfalls etwas zu sich genommen hatte.

Auf einer Hantelbank in einem Sportraum in einem Gebäude in der Ribnitzer Klosterstraße fand der junge Mann einen für ihn geeigneten Schlafplatz. Doch warum hatte er nun riesiges Glück?

Der Sportraum gehörte zu einer Zoohandlung, in die der Rostocker in seinem Rausch eingebrochen war. Bevor er sich zur Nachruhe begab, hatte er diverse Terrarien zerstört und Regale umgeworfen. Sein Glück war, dass die Tierhandlung wegen Umbaus geschlossen war, die Terrarien leer waren. Normalerweise tummelten sich darin nämlich giftige Spinnen und Schlangen. Wer weiß, was die mit dem schlafenden Einbrecher angestellt hätten.

Seine Spuren im Sand

Dumm gelaufen – oder besser gesagt: Dumm gegangen! Weil er Spuren hinterließ, konnte ein mutmaßlicher Dieb – noch ist er nicht verurteilt – schnell dingfest gemacht werden. Ein

Grimmener steht unter dringendem Verdacht, Anfang September des vergangenen Jahres, eine Palette mit 270 Klinkersteinen im Wert von circa 700 Euro von einer Baustelle in der Von-Homeyer-Straße in Grimmen gestohlen zu haben. Man muss sich das mal vorstellen: 270 Klinkersteine! Da muss sich jemand richtig Arbeit gemacht haben.

Seinerzeit befanden sich die dort inzwischen bewohnten Einfamilienhäuser noch im Bau. Bauherr Christian Müller stellte den Diebstahl fest. Und nicht nur das. Er entdeckte auch Spuren am Tatort und im Umfeld. Diese führten ihn schließlich zu einem nahe gelegenen Kleingarten. Und nun raten Sie mal, was er dort fand. Richtig, seine fehlenden Klinkersteine. Sie waren – wirklich profihaft – unter einer Plane versteckt.

Christian Müller hatte genug gesehen, er rief die Polizei, wie er erzählt. Die Steine bekam der Hobbydetektiv natürlich wieder ausgehändigt.Die weiteren Ermittlungen hatte die Kriminalpolizei übernommen, die den Gartenbesitzer ermittelte. Gegen diesen wurde Anklage erhoben, das Urteil steht noch aus.

Liebe ist kein Verbrechen , aber...

Liebe macht bekanntlich blind und lässt mitunter die äußeren Umstände vergessen – in diesem Falle die Überwachungskamera im Vorraum einer Greifswalder Bank. Ein junges Pärchen gab sich dort an einem Sonntagvormittag im Februar 2016 zwischen den Geldautomaten dem ungezügelten Liebesspiel hin.

Pech für das Paar, dass die Frau zum Abschluss des offenbar stürmischen Aktes eine Verkleidung zwischen den Automaten – ein sogenanntes Diskretionssegel – abriss und damit die Polizei auf den Plan rief. Da der Verdacht der Sachbeschädigung im Raum stand, sichteten die Beamten routinemäßig das Filmmaterial. „Der Polizei in Greifswald sind solche Aufnahmen noch nicht unter gekommen, aber natürlich musste der Film bis zum Ende ausgewertet werden“, berichtete ein Polizeisprecher damals mit einem Augenzwinkern.

Auch wenn die Aufnahmen eine Identifizierung zugelassen hätten, hatte das Paar Glück. Die Bank verzichtete auf eine formelle Anzeige, so dass die Ermittlungen eingestellt wurden.

Wäre er doch nur nicht so bequem gewesen...

im Oktober 2017 wurde ein 48-Jähriger aus Hessen in einer Pressemitteilung der Stralsunder Polizei verewigt. Wäre er doch nur nicht so bequem gewesen...

Mit einem vollbeladenen Fahrrad überquerte er die Gleise auf dem Bahnhof der Hansestadt – trotz Warnschilder und Ansprache einer Streife der Bundespolizei. Als ihn die Beamten anschließend kontrollierten, stellten sie fest, dass er eine Geldstrafe von 75 Euro lange Zeit nicht gezahlt hatte, weshalb stolze 1200 Euro Verwaltungskosten aufgelaufen waren.

Die konnte er dann zwar in bar zahlen, denn in seinem Portemonnaie waren tatsächlich 2000 Euro. Ebenso zahlte er die 25 Euro Bußgeld für das Überschreiten der Gleise. Bei einer Durchsuchung fiel dann aber auf, dass er auch noch eine gestohlene Jacke dabei hatte – Etikett und Diebstahlsicherung waren noch dran. Also war die nächste Anzeige fällig.

Vielleicht war die Musik einfach zu gut...?

Nicht besonders smart stellte sich im Februar dieses Jahres ein junger Mann in Stralsund an, als er gerade eine Hauswand im Frankendamm bemalte. Ein Streifenwagen fuhr vorbei, die Beamten hielten an und gingen auf den Schmierfinken zu. Völlig unbeeindruckt hantierte er weiter mit seinem wasserfesten Stift. Aber warum diese Coolness?

Aus Blödheit! Der 32-Jährige trug nämlich Kopfhörer und hörte weder, wie das Auto hielt, noch wie sich die Beamten näherten. Erst als sie ihn ansprachen, war es vorbei mit der Malstunde. Die Anzeige wegen Sachbeschädigung hat sich der Nachwuchs-Picasso redlich verdient.

