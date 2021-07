Das sind die schönsten Bilder der Stralsunder Wallensteintage

Stralsund

Die Wallensteintage sind das, was Fotografen gerne als „bildstark“ bezeichnen: Sie geben allerhand Motive ab. Die historisch gekleideten Mitstreiter der beiden Stadtwachen, das bunte Markttreiben vor dem Rathaus, der Rummel auf dem Neuen Markt und immer wieder gibt es etwas zu entdecken. Eine Musik lässt aufhorchen, ein Geruch verlockt, in der Ferne sind Schüsse zu hören und warum stehen da vorne so viele Menschen und lachen begeistert?

Im Laufe der vier tollen Tage sind Hunderte Fotos entstanden. Wir haben sie gesichtet, sortiert und zeigen an dieser Stelle gerne eine Auswahl, die nicht zu knapp geraten ist. Viel Spaß beim Durchklicken. Ach ja, und falls Sie es noch nicht gesehen haben: Ein Video von der Knallerei am Knieperteich haben wir auch noch angehängt. Viel Vergnügen.

Zur Galerie Unter dem Motto „Wallensteins Jahrmarkt“ ging Stralsunds größtes Volksfest über die Bühne. Tausende Gäste ließen sich unterhalten und begeistern.

Von Kai Lachmann