Für Autobesitzer begann das Jahr 2021 mit einer Veränderung. Waren die Spritpreise während der Corona-Pandemie tief gesunken, stiegen sie in den ersten Tagen des neuen Jahres rapide an – so auch in Grimmen. Doch wie setzt sich der neue Preis zusammen? Und gibt es Möglichkeiten, dennoch günstig zu tanken?

Während der Pandemie gingen die Preise zum einen nach unten, weil die Bundesregierung die Mehrwertsteuer von 19 Prozent auf 16 Prozent heruntergesetzt hat. Die Tankstellen haben dies zwar nicht explizit auf den Kunden übertragen, der Preis wurde dennoch um einige Cent gesenkt. Mit dem neuen Jahr stieg die Mehrwertsteuer nun wieder an. Und noch etwas: Seit dem 1. Januar 2021 gilt für Benzin und Diesel auch die sogenannte CO2-Steuer. Im Detail bedeutet das: Pro verursachte Tonne CO2 müssen die Unternehmen, die Diesel, Benzin sowie Erdgas und Heizöl verkaufen, 25 Euro zahlen. Mehrkosten, die von den Tankstellen auf den Verbraucher umgelegt werden.

Tankstellen erhalten Preise aus Zentrale

Der Preisanstieg macht sich auch in Grimmen bemerkbar: Rund 10 Cent mehr kostet der Liter Kraftstoff bei den örtlichen Tankstellen jetzt. Rund 7 Cent lassen sich auf die CO2-Steuer zurückführen. Auf diese Erhöhung reagieren auch einige Kunden, wie der Leiter der Shell-Tankstelle, Hagen Schönbeck, berichtet: „Meine Mitarbeiter erklären dann immer wieder, dass wir diese Preise nicht festlegen.“

Nicht allen Kunden ist das Verfahren der Preisverstellung bewusst: „Für die Preispolitik der Mineralölkonzerne können wir nichts. Wir werden darüber auch nicht informiert“, heißt es seitens der Total-Tankstelle. Der genaue Kraftstoffliterpreis werde in den Zentralen der jeweiligen Unternehmen gesteuert: für die Aral in Bochum, für die Shell in Hamburg und für die Total in Berlin. Für welchen Preis Diesel, Super oder auch E10 also verkauft werden, bestimmt die jeweilige Mineralölgesellschaft. Die Pächter sind ausschließlich für den Verkauf zuständig und erhalten eine Provision.

Tipps und Tricks für günstiges Tanken?

Besteht dennoch die Möglichkeit, zu bestimmten Uhrzeiten günstiger zu tanken? Nein, sagt Jörg Näther, Leiter der Aral in Grimmen. Er staune selbst über die Verstellungen. Bis zu 20-mal täglich kommt das vor. Ein genauer Zeitpunkt ließe sich dadurch nicht bestimmen und „die Strategie der Preisgestaltung ändert sich beinahe wöchentlich“, sagt er. Hagen Schönbeck hingegen gibt den Tipp, am Abend zu tanken: „Da wird es eigentlich bei jeder Tankstelle günstiger“, sagt er. Die Betreiber sind sich dennoch einig: Die Preisverstellungen sind unberechenbarer geworden.

Transportunternehmen mit Mehrkosten durch CO2-Steuer

Der Literpreis an den Tankstellen macht sich besonders in den Portemonnaies der Vielfahrer bemerkbar. Daniel Gutmann ist Geschäftsführer eines Grimmener Transportunternehmens. Rund 80 Fahrzeuge gibt es bei der Firma Spezitrans – alle sind tagtäglich im Einsatz.

Ein vollgetanktes Fahrzeug ist die Grundlage seines Geschäfts: „Unsere Fahrzeuge sind national, teilweise sogar international unterwegs. Wenn wir davon ausgehen, dass der Liter um 7 Cent netto teurer wird, sprechen wir von Mehrkosten in Höhe von 13 500 Euro im Monat.“

Kraftstoffe bis 2025 bis zu 15 Cent teurer

Diese finanzielle Belastung betrifft dem Geschäftsführer zufolge nicht nur die Branche, sondern am Ende des Tages auch den Endverbraucher. Die durch die CO2-Steuer gestiegenen Spritpreise müssen auf den Auftraggeber umgelegt werden, so Gutmann: „Machen diese das auch, stehen am Ende der Kette wir, unsere Freunde, unsere Familie“, sagt er.

Für die Transportbranche war das Thema um die CO2-Steuer lange Zeit ein schwebendes Schwert, so Gutmann: „Wir wussten, dass es kommt. Bei dem ganzen Thema CO2-Steuer sprechen wir nicht von einem einmaligen Szenario in 2020. Wenn wir heute von 7 Cent netto ausgehen, dann ist es so, dass wir bis 2025 eine Preiserhöhung von bis zu 15 Cent netto haben werden.“

