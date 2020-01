Das steht an: Wittenhagens Bürgermeister gibt Ausblick aufs Jahr 2020

Abtshagen

Schule, Forst, Landwirtschaftsunternehmen und Kommune haben im vergangenen Jahr gemeinsam eine große Blühwiese mitten im Wäldchen in Abtshagen angelegt. Nur ein Projekt in der Gemeinde Wittenhagen, das zeigt, wie gutes Zusammenleben funktioniert, wie das Gemeindeoberhaupt Frederic Beeskow (Wählergemeinschaft) beim gemeinsamen Frühstück von Männern aus der Gemeinde stolz berichtet.

Schule zukunftsfähig gestalten

„Wir müssen in unsere Schule investieren, alle Kraft daran setzen, sie zukunftsfähig zu gestalten.“ Frederic Beeskow, (Wählergemeinschaft), Bürgermeister der Gemeinde Wittenhagen Quelle: privat

Traditionell gibt der Bürgermeister zu Jahresbeginn beim Treffen der Männer, zu dem beinahe monatlich die Volkssolidarität des Ortes einlädt, einen Rückblick auf das zurückliegende Jahr. Und auch schon einen kleinen Ausblick auf das Neue.

Ein Fokus werde in diesem Jahr auf ihre Grundschule in Abtshagen gelegt. Denn sie sei, wie Beeskow sagt, ein wesentlicher Bestandteil, nicht zuletzt auch Grund, für die gute Infrastruktur des Ortes. „Aber wir gucken natürlich auf die unserer Nachbargemeinde Sundhagen, wo in Miltzow ein neues Schulzentrum gebaut wird. Da kommen schon Gedanken auf, wie wir es schaffen, dass unsere Schule weiterhin attraktiv genug und auch bestehen bleibt“, sagt Beeskow deutlich. Deshalb solle investiert werden. „Wir müssen alle Kraft daran setzen, sie zukunftsfähig zu gestalten“, fügt er hinzu.

Die Digitalisierung der Bildungseinrichtung soll dazu beitragen. Mit der Planung seitens der Gemeinde soll sich in diesem Jahr beschäftigt werden. „Fördermittel in Höhe von immerhin 90 000 Euro aus dem Digitalpakt sind uns für die Umsetzung in Aussicht gestellt worden“, berichtet das Gemeindeoberhaupt.

Ortsdurchfahrt Wittenhagen wird zur Baustelle, der Sportplatz auch

Nur teilweise beteiligt ist die Gemeinde an der wohl größten bevorstehenden Baumaßnahme. Die Ortsdurchfahrt durch Wittenhagen soll von Grund auf saniert und verbreitert werden. Zuständig dafür ist der Landkreis. „Wir als Gemeinde lassen in diesem Zuge den Gehweg erneuern und die Straßenlampen auf der anderen Straßenseite errichten“, informiert Beeskow. Er rechne damit, dass die Bauarbeiten im Sommer beginnen.

Um Lampen geht es auch bei der Baumaßnahme auf dem Sportplatz in Abtshagen. Der Fußballplatz soll für Abendspiele und bessere Trainingsbedingungen gerüstet werden und Flutlicht bekommen. Der ortsansässige Sportverein hat bereits einiges dazu beigetragen. Alle zwei Jahre veranstaltet er einen Spendenlauf. 2016 und 2018 sind die Teilnehmer für eine Flutlichtanlage unzählige Runden gerannt – zunächst für die Pfosten, zwei Jahre später für die Lampenköpfe. Nun klingt sich die Gemeinde als Eigentümer der Sportanlage beim Errichten mit ein.

Windkraft war und bleibt Thema

Einklinken in die Gemeinschaft der Gemeinde, das wünscht sich der Bürgermeister für dieses Jahr, mögen sich auch wieder jene Glashagener, die gegen die drei Windräder bei Glashagen mobil machten. Die Mühlen haben sowohl die Einwohner als auch die Gemeindevertretung und dann schließlich, nachdem die Gemeindevertretung beschloss, den Rechtsstreit zu beenden, sich selbst bewegt. Und es wird weiter Redebedarf in Sachen Windräder geben. Schließlich sind sie Teil des Projektes Grünes Gewerbegebiet in der Gemeinde. Letztlich sollen alle Gemeindeeinwohner mit niedrigeren Strompreisen davon profitieren. Mit Blick auf dieses Jahr hoffe er diesbezüglich, auch die größten Kritiker der Entscheidung aus Glashagen „wieder einfangen“ zu können, wie er sagt.

Gemeinde lebt von Gemeinschaft

Denn letztlich lebe die Gemeinde von der Gemeinschaft, den engagierten Menschen in der Kommune und ist deshalb wohl auch als Wohnstandort gefragt. Um so erfreulicher sei es, dass ein Investor in Abtshagen in der Franzburger Straße Bauflächen anbieten möchte. Und auch in Wittenhagen soll Baurecht für neue Eigenheime geschaffen werden.

Frederic Beeskow als Bürgermeister und der Gemeindevertretung sei deshalb auch daran gelegen, für ein anziehendes Wohnumfeld zu sorgen. „Sicher haben wir Großes, beispielsweise mit dem neuen Feuerwehrgerätehaus in Abtshagen, geschafft. Aber es sind vielmehr die kleinen Sachen, die für die Einwohner wichtig sind“, meint er. Wie ein neuer Spielplatz am Rodelberg in Abtshagen. „Der alte Spielplatz musste zurückgebaut werden“, informiert er. Weitere Vorhaben seien unter anderem, ein neues Buswartehäuschen in der Franzburger Straße in Abtshagen aufzustellen, die Zufahrt zur Essensküche von Udo Radziwill zu erneuern und das alte Feuerwehrgerätehaus in Wittenhagen abzureißen.

Von Anja Krüger