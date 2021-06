Das wünschen sich Elmenhorster Kinder zum Kindertag

Elmenhorst

Endlich geht es wieder los! Käthe, Finja und Maxi aus dem Reitsportclub Elmenhorst 2008 e.V. können es kaum erwarten, am Mittwoch wieder zu ihrem Lord zu dürfen. Lord ist das Voltigierpferd im Verein. „Wir durften uns nämlich ganz lange nicht treffen“, sagt die vierjährige Finja Schulz. „Nur mal gucken, wie das Pferd auf der Koppel steht“, erzählen die anderen Kinder. Lediglich einmal während der vergangenen Monate sei der Lockdown kurz unterbrochen worden, dann hieß es aber aufgrund der steigenden Corona-Zahlen schnell wieder: Abstand halten, keine Kontakte, kein Sport, keine Treffen auf dem Reiterhof.

„Wir haben unser Pferd so sehr vermisst“

Einmal pro Woche machen die „Kleinen“ normalerweise mit Lord Übungen auf dem Pferd – zunächst im Schritt, später dann auch im Trab und im Galopp“, berichtet Vereinsvorsitzende Susan Nehls. Das darf jetzt wieder beginnen. Gemeinsam wird geübt, gefeiert – in anderen Jahren auch der Kindertag am 1. Juni – und es geht zu Wettkämpfen, um sich mit anderen jungen Reitern zu messen. Die neunjährige Maxi Kleinert berichtet, dass sie schon als kleines Mädchen angefangen hat, zu voltigieren. Doch dann hatte sie eine Pause eingelegt, und eigentlich ist sie erst seit einem Jahr wieder richtig dabei. „Doch das ging ja meistens nicht“, bedauert das Mädchen. „Dabei haben wir alle unseren Lord so sehr vermisst. Er hat uns gefehlt, weil er so lieb ist“, sind sich die Mädchen einig. Denn nicht nur das Reiten an sich sei für sie wichtig, sondern auch die Streicheleinheiten fürs Pferd, das Putzen und die Gemeinschaft im Stall.

„Nicht nur die Kinder, auch die Eltern sind sehr froh, dass es jetzt wieder losgeht“, sagt Susan Nehls. Viele Mütter hätten ihr berichtet, dass es schwierig war, die Kinder zu motivieren und über solch einen langen Zeitraum für Abwechslung zu sorgen.

Heidi Kleinert (12) ist die Schwester von Maxi und gehört wie die Tochter der Vereinsvorsitzenden, Pauline Tolle, zu den erfahreneren Reitern. In Zweiergruppen mit Abstand durften sie auch während der vergangenen Wochen trainieren. „Obwohl Training nicht so ganz der richtige Begriff ist“ erläutert Susan Nehls. „Denn wir durften keinen Unterricht geben, sondern die Reiter nur beaufsichtigen“, erklärt sie.

Susan Nehls beherbergt sieben Pensionspferde und neun eigene Pferde in der Elmenhorster Reitanlage. Durch Reitbeteiligungen und private Besitzer konnte der Betrieb während des Lockdowns halbwegs gewährleistet werden. Die Koordination der Reiter erfolgt über eine App. Zeiträume von drei Stunden konnten von den Kindern ausgewählt und belegt werden, damit die Zahl der Anwesenden nicht überschritten wird.

Erster Wettkampf am Wochenende

„Das schönste Geschenk zum Kindertag wäre, wenn bald alles wieder normal wird“, wünscht sich Heidi Kleinert. Alles andere sei in diesem Jahr nicht so wichtig. Denn wenn auch das Reittraining nun wieder richtig starten kann, sei es anderswo noch lange nicht wieder so wie vor der Pandemie. Finja zum Beispiel durfte während des Lockdowns nicht mal in den Kindergarten. „Überall müssen die Masken getragen werden, in unserer Franzburger Schule, auf dem Schulhof ... Dazu kommt das Testen zweimal pro Woche“, berichtet Heidi Kleinert. „Und trotzdem haben wir uns gefreut, wieder in die Schule gehen zu dürfen“, sagt Pauline Tolle.

„Wir werden sehen, was geht“, bleibt Susan Nehls vorsichtig. Aber auch sie hofft natürlich auf viele Aktivitäten und so viel Normalität wie möglich in diesem Sommer. An diesem Wochenende starten die Mädels hoffentlich erstmals wieder bei einem Turnier – in Marlow. Heidi und Pauline sind in einer Dressur und in einem Mini-Springen angemeldet. „Wie das vor Ort organisiert sein wird? „Wir haben noch keine Ahnung, was wir alles dürfen und was nicht“, sagt Susan Nehls. Trotzdem freue sie sich ebenso wie die Mädchen auf den Wettkampf. „Denn auch im vergangenen Jahr gab es davon nicht viele“, erzählen auch Pauline und Heidi.

Von Almut Jaekel