Grimmen ist um einen modernen Supermarkt reicher. Am Dienstag eröffnete nach rund siebenmonatigem Umbau der Netto-Marken-Discounter in der Friedrichstraße wieder. Mit der Neueröffnung müssen sich allerdings Kunden und Besucher der Stadt auch auf eine neue Parkplatzordnung einstellen. Neben dem Rewe-Parkplatz in der Friedrichstraße hat nun auch dort die fair parken GmbH die sogenannte Parkraumüberwachung für den Eigentümer übernommen.

An beinahe jedem Laternenpfahl hängt ein blau-weißes Plakat der fair parken GmbH: Parken nur mit Parkscheibe, Höchstparkdauer: 1,5 Stunden. Wer sich nicht daran hält, muss damit rechen, hinter dem Scheibenwischer seines Autos ein „Knöllchen“ vorzufinden. Und daraufhin dann tief in die Tasche greifen. Eine Strafe von 24,90 Euro wird angedroht.

Parkplätze nun ausschließlich für die Kunden gedacht

Ein Schild, dass die Parkflächen lediglich den Kunden des Netto-Marktes sowie des Textilladens NKD und des K&K-Schuhcenters vorbehalten sind, hat es bereits zuvor gegeben. Kontrollen oder Strafzettel hat es aber nie gegeben. Für viele Einwohner der Innenstadt hat der Parkplatz somit eine willkommene und vor allem kostenlose Dauerstellfläche für den Pkw geboten. Das ist nun vorbei. Kostenlos parkt nur noch, wer sich an die Regeln hält. Patrick Muranko, Gebietsleiter Expansion Ost bei der Netto Marken-Discount AG & Co. KG hebt das Positive hervor: „Für unsere Kunden und auch jene der anderen beiden Läden stehen nun ausreichend Parkflächen zur Verfügung. Zuvor haben zu viele Dauerparker Stellflächen blockiert“, weiß er.

Für jene Kunden, die lediglich vergessen haben, die Parkuhr hinter die Frontscheibe zu legen, hat er einen Tipp: „Das Unternehmen ’fair parken’ zeigt sich kulant gegenüber Kunden, die beispielsweise anhand eines Kassenzettels belegen können, hier zum Zeitraum, als das Knöllchen ausgestellt wurde, einkaufen gewesen zu sein.“

Schick und modern: Neuer Markt bietet mehr als 5000 Artikel auf 1000 Quadratmetern

Seit rund zehn Jahren gibt es den Supermarkt an dem Standort und wird es nach jetzigem Stand aufgrund eines langfristigen Mietvertrages auch die nächsten 15 Jahre geben. „Damit sind dann auch die Arbeitsplätze gesichert“, sagt Muranko. 17 Mitarbeiter, darunter ein Azubi, sind in dem Markt beschäftigt. Während andere Supermarktketten aber ihre Märkte in den vergangenen Jahren vergrößert haben, ist an dem Netto-Marken-Discounter in Bezug auf die Verkaufsfläche allerdings lange kaum etwas passiert. „In den Wochen und Monaten vor dem Umbau war es weder für die Kunden noch für uns wirklich schön hier. Besonders, wenn die Waren ausgepackt werden mussten und damit die Gänge durch die Rollcontainer noch enger wurden“, erinnert sich Marktleiterin Karin Mailahn zurück.

Das ist nun Geschichte. Rund eine Million Euro hat der Immobilieneigentümer investiert. Um 200 Quadratmeter größer ist der Markt nun, hat jetzt eine Verkaufsfläche von über 1000 Quadratmetern für die mehr als 5000 Artikel im Sortiment. Vor allem die breiteren Gänge sind es, die die Kunden loben. „Auch wenn etwas mehr Kunden im Markt sind, kommt man jetzt immer noch überall gut ran“, sagt Klaus-Peter Rieger (56). Neu ist auch das LED-Lichtkonzept im Markt und die Backwarenstation. Und die Leergutannahme befindet sich nun im Eingangsbereich – im Windfang.

Auch Einzigartiges hat nun der Netto-Marken-Discounter zu bieten: „Stellflächen“ für die vierbeinigen Begleiter der Kunden – ausgeschildert an der Westseite des Marktes, kostenlos. „Solche Möglichkeiten haben jetzt all unsere modernen Märkte“, berichtet Muranko. Und auch für Fahrradständer wurde gesorgt. „Es sind allerdings zu wenig“, sagt ein Kunde im Vorbeigehen zum Gebietsleiter. „Aber der Markt ist sehr schön geworden“, fügt er noch schnell hinzu. Auch Patrick Muranko ist froh und stolz zugleich, dass dieses Projekt für ihn nun abgeschlossen ist. „Diese Filiale ist nun für die Zukunft gut aufgestellt“, sagt er.

