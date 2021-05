Debatte über Mega-Ställe in MV: Ein echter Neustart sieht anders aus

Rostock

Sechs Wochen nach der Katastrophe im Mega-Stall von Alt Tellin fehlt es nicht an großen Worten: Der qualvolle Tod von 50 000 Schweinen sei für die Tierhaltungsbranche so etwas wie der Untergang der „Titanic“ oder die Kernschmelze des Atomreaktors von Fukushima. Beide Vorfälle hatten weitreichende Konsequenzen. Beim Bau von Schiffen wurde mehr Wert auf Sicherheit gelegt, Deutschland läutete den Atomausstieg ein.

Ob der niedergebrannte Großbetrieb in der Nähe von Demmin in diese Reihe passt, muss sich noch zeigen. Immerhin beschäftigt sich jetzt der Bundesrat mit der Frage, ob solche Riesenanlagen eine Zukunft haben, auf Initiative der Schweriner Landesregierung.

Mehr lesen: Nach Brand von Alt Tellin: Mecklenburg-Vorpommern will Mega-Ställe abschaffen

Allerdings ist der Vorstoß von Minister Till Backhaus (SPD) nicht der ganz große Wurf. Eine konkrete Zahl, wie viele Tausend Tiere noch vertretbar sind und wie viele nicht, fehlt zum Beispiel – was die Opposition zu Recht bemängelt.

Was genauso fehlt, ist die Frage nach der Verantwortung. Schließlich genehmigte das Land die Anlage trotz massiver Kritik am Brandschutz-Konzept. Die Debatte wirkt ein bisschen so, als wäre das verheerende Feuer ein nicht absehbares Naturereignis gewesen. Wie ein echter Neustart sieht das alles nicht aus.

Von Gerald Kleine Wördemann