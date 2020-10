Demmin

Ein Jugendlicher ist im Kreis Mecklenburgische Seenplatte beim Überqueren der Straße von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte, übersah der 16-jährige Radfahrer den herannahenden Wagen in Demmin. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der 60 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt.

Von RND/dpa