Demminer Friseurmeisterin zur Corona-Zwangspause: „Diese Ungewissheit zermürbt“

Das lange Haar wird in Wellenform gelegt. Mit geschickten Bewegungen drapiert Ines Tietböhl die Teile zu einer Kreation. „Ich arbeite an einer Brautfrisur“, erläutert die Inhaberin des Salons „City Haarmoden“ in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte). Da aufgrund der Corona-Maßnahmen die Friseure keine Kunden bedienen dürfen, trainiert die 47-jährige Friseurmeisterin an einem Puppenkopf. Bereits seit dem 16. Dezember 2020 währt diese erneute Zwangspause für die 1276 Friseurbetriebe landesweit.

Nicht planen können, ist bedrückend

„Die Schließung bedeutet für mich und meine Kollegen nicht nur einen herben wirtschaftlichen Rückschlag“, verdeutlicht die Landesinnungsmeisterin des Friseurhandwerks und der Kosmetiker. Es sei vor allem auch die Ungewissheit, die zermürbt. Nicht planen zu können, ist für die Geschäftsfrau, die seit 1999 ihren eigenen Salon besitzt, bedrückend.

In das nochmals erweiterte Hygienekonzept ihres 100-Quadratmeter-Salons hat sie locker mal 1000 Euro investiert. Trennwände, elektrischer Desinfektionsspender, ein frischer Umhang für jeden Kunden, Masken – genützt hat es nichts.

Keine Einnahmen, aber viele Rechnungen

Der WM-Pokal - eine Sonderanfertigung. Er steht im Salon der Landesinnungsmeisterin. Quelle: Martin Börner

Das ehemalige Mitglied der deutschen Nationalmannschaft der Haarkünstler gehört zu den Könnern ihres Fachs. Die gebürtige Sternfelderin (Mecklenburgische Seenplatte) holte im Klassischen Bereich mit der Damen-Mannschaft 2008 den Weltmeistertitel in Chicago ( USA).

Wie alle Geschäftsinhaber in ihrer Branche lebt sie von Reserven. Trotz fehlender Einnahmen laufen die Betriebskosten weiter. 920 Euro Miete im Monat für den Salon, Heizungs-, Strom- und Wasserkosten, Versicherungen ... Das Kurzarbeitergeld für ihre Angestellte muss sie vorschießen. Die privaten Ausgaben für Krankenversicherung, Rente, Essen usw. nicht zu vergessen.

Angestellte kommen mit Kurzarbeitergeld kaum klar

Ines Tietböhl weiß, dass viele der Angestellten mit dem Kurzarbeitergeld von 60 Prozent kaum über die Runden kommen. Im Schnitt verdienen diese, wenn sie eine 40-Stunden-Woche absolvieren, 2000 Euro brutto pro Monat.

Die Landesinnungsmeisterin beobachtet mit Sorge, dass angesichts der Notlage vielerorts „Hausbesuche“ von Kollegen zunehmen. Die Gefahr, sich zu infizieren, sei enorm. Laut Corona-Landesverordnung Betriebe, die „körpernahe Dienstleistungen“ erbringen, geschlossen. Dies gilt ausdrücklich auch für „die mobile Erbringung dieser Dienstleistungen im Reisegewerbe oder beim Kunden“. Bei Verstößen drohen den Akteuren Bußgelder in Höhe von 1000 bis 25 000 Euro!

Wiedereröffnung Mitte Februar?

Wie viele Firmen überleben können, hängt von der Dauer der Zwangspause ab. Im vergangenen Jahr registrierte die Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern ( OMV) 47 neue Eintragungen und 53 Löschungen. Aus Sicht der Kammer werden diese Auswirkungen der Pandemie aber erst im Laufe des Jahres sichtbar werden.

„Wenn wir Ende Januar wieder aufmachen würden, stünden die Chancen gut, dass nur wenige Betriebe aufgeben müssen“, sagt Ines Tietböhl. Doch angesichts der Tatsache, dass ihre Hansestadt aktuell im Corona-Hochrisikogebiet liegt, macht sich die engagierte Unternehmerin keine Illusionen. Realistisch für eine Wiedereröffnung sei Mitte Februar, sagt sie.

Und wenn nicht zügig die konkreten Auszahlungsmodalitäten, etwa für das Überbrückungsgeld III, vorliegen, werde es mancherorts zappenduster. „Das Kurzarbeitergeld hilft Betrieben dieser Branche nur bedingt weiter“, betont auch der Präsident der Handwerkskammer OMV, Axel Hochschild.

Guter Zusammenhalt in den Innungen

Auch die Top-Friseurin frustriert der Stillstand. Doch sie nutzt die Zeit für den Entwurf neuer Frisuren und die Weiterbildung mittels Webinaren. „Man lernt nie aus“, sagt die Meisterin. Sie lebt ihren Beruf: „Ich mache, was ich liebe.“

Und im Vergleich zu den Kosmetikern sei das Weihnachtsgeschäft für die Haarstylisten auch nicht völlig ausgefallen. „Jammern hilft nicht. Wir müssen und werden das durchstehen“, blickt die Unternehmerin voraus.

Kraft schöpft sie unter anderem aus dem Zusammenhalt der 120 Mitglieder in den fünf Innungen des Landes. „Die haben einen Top-Job gemacht. Der Informationsaustausch – seien es nun Fragen rund um Hygienekonzepte, Kurzarbeit, Ausbildung oder Kredite – klappt prima“, sagt Ines Tietböhl. Künftig werde sie auch wieder ausbilden. Zwar sei das Friseurhandwerk nicht mehr der Traumberuf der meisten Mädchen. Aber begabte und einsatzfreudige Damen und Herren gebe es durchaus. Und warum sollte nicht jemand gar das Zeug auch zum Weltmeister haben, erklärt die freundliche Fachfrau augenzwinkernd.

